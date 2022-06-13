【恒指夜期+ADR】夜期跌399點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）

美股開市後延續跌勢，道指曾跌879點，納指再跌逾4%，夜期跌399點，阿里巴巴失守100港元關口。中概股急跌，納指金龍中國指數跌逾8%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.81 -1.8% 美團ADR 179.61 -4.6% 騰訊ADR 363.45 -3.6% 阿里巴巴美股 96.13 -7.4%

北水吸資55億 買美團騰訊協鑫

港股隨外圍急跌逾700點，但北水反行其道，吸資55億元，美團 （03690） 獲6.3億元淨買，騰訊 （00700） 、協鑫科技 （03800） 及新東方在綫 （01797） 各獲逾5億元淨買，中海油 （00883） 則獲淨買4.5億元。

▼ 點擊圖片放大

美國通脹超市場預期，美股上周五下挫，港股今早承接裂口低開643點，其後走勢反覆向下，午後曾跌最多812點穿二萬一，低見20993點。恒生指數收報21067點，跌738點，二萬一失而復得，成交1593.9億元。恒生科技指數跌4.7%，報4598點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%；美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

焦點新聞︰

【電子消費券2022】陳茂波：第二期消費券將於8月分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

即市走勢︰

【21：45】夜期跌131點

【18：42】恒指夜期升36點，報20923點。

【16：10】恒生指數收報21067點，跌738點，二萬一失而復得，成交1593.9億元。恒生科技指數跌4.7%，報4598點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%；美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾4%。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

【16：00】恒生指數U盤前跌752點，報21053點。

【15：52】阿里巴巴 （09988） 收市前跌8%；美團 （03690） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌逾5%．

【15：31】【濠賭股】澳門修改博彩法最快下周交大會表決 賭股隨大市向下、銀娛金沙挫逾4%

【15：30】港股尾跌約700點，恒指跌711點，報21094點；科指跌4.5%，報4608點。

【15：16】中金維持快手 （01024） 「優於大市」評級，料其業務將持續改善，目標價112元，快手股價逆市靠穩，升0.6%。

【14：53】新東方在綫 （01797） 午後升勢回順，今早曾飈升一倍破頂高見12.5元，最新升幅收窄至逾50%。

【14：50】大市低位反彈近150點，恒指最新報21134點，跌671點。

【14：40】藍籌股中暫只得3隻逆市錄得升幅，當中以電能 （00006） 表現最好，升逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾8%，為表現最差藍籌。

【14：33】恒指跌勢略喘定，最新跌715點，報21090點，午後曾低見20993點；科指跌4.4%，報4615點。

【14：27】嗶哩嗶哩 （09626） 挫近一成；快手 （01024） 跌逾1%；網易 （09999） 跌逾5%；百度 （09888） 跌逾7%。

【14：24】港交所 （00388） 午後跌逾4%，低見340.2元。

【14：09】恒生指數跌幅擴大至800點，跌至21000點水平，低見20999點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌7%。

【13：55】恒指午後低見21037點，最新報21061點，跌744點。

【13：20】阿里巴巴 （09988） 最新跌7%，跌穿105元，報104.9元。

【13：16】濠賭股向下，銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌近4%。永利 （01128） 挫半成；美高梅 （02282） 跌逾4%；澳博 （00880） 跌逾5%；新濠 （00200） 跌逾6%。

【13：14】【新股IPO】傳天齊鋰業本周通過聆訊 集資最多15億美元

【13：10】恒生指數午後跌700點，最新報21095點，跌710點，下試二萬一。科指跌4.2%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌半成。

【13：00】港股午後初段跌約650點，報21154點，跌651點；科指跌3.8%，報4643點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；新東方在綫 （01797） 升逾八成。

【12：57】【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈 精選7隻H股精選股

【12：09】【電子煙】思摩爾抽升9% 內地統一電子煙交易管理平台周三起運行、市場料未來兩個月將發牌生產

【12：00】恒生指數半日跌612點，報21193點，成交933億元。恒生科技指數跌3.7%，報4649點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾4%；新東方在綫 （01797） 逆市再升近74%。

【11：48】【異動股｜內房危機】合景泰富跌9% 碧桂園旭輝分別跌8%及7%

【11：43】恒指中午收市前跌近600點，報21208點，跌597點；科指跌3.5%，報4657點。

【11：34】【內房危機】廣東多地降首套房貸款最低首付比例 潮州實施「一人購房全家幫」政策

【11：19】阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，於106元關口爭持。

【11：11】HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 跌逾4%，低見6.46元。HKTVmall5月總商品交易額6.13億元，按年增19.3%，按月則跌10.8%；HKTVmall日均訂單數量約4.58萬張，按年增20.5%，按月則跌5.2%。

【香港科技探索】HKTVmall 5月訂單總交易額增19%至6.13億 按月跌11% 消費券效應減退

【11：10】阿里巴巴 （09988） 跌半成；騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾4%；美團 （03690） 跌逾3%。

【11：04】新東方在綫 （01797） 飈升一倍，高見12.5元，成交9.4億元。

【11：03】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至9成，破頂高見11.88元。

【11：00】Bitcoin 比特幣跌至25300美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾4%，低見4.1元。

【10：57】內房股向下，碧桂園 （02007） 跌近8%；雅居樂 （03383） 跌逾4%，破底低見2.87元。另外，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌3%。

【10：52】ASM太平洋 （00522） 挫逾9%，低見67.85元，成交2.2億元。

【10：48】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾8%，高見22.6元。

【10：40】恒指最新跌約540點，報21265點；科指跌2.8%，報4692點。

【10：35】中基長壽科學 （00767） 全年轉盈606萬元，不派息，股價逆市升6%，高見0.069元。

【10：32】教育股逆市造好，新東方在綫 （01797） 升逾6成；思考樂 （01769） 、新東方 （09901） 、成實外教育 （01565） 升一成；天立教育 （01773） 升近一成。

【異動股｜教育股】新東方在線大升53% 東方直播間開台3日增151萬粉絲1123萬人幣

【10：31】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【10：20】大市最新跌幅再擴大至約650點，報21150點，跌656點。科指跌3.6%，報4653點。

【10：11】思摩爾 （06969） 逆市升6%；中國波頓 （03318） 升2%；華寶 （00336） 升近1%；中煙香港 （06055） 跌0.8%。全國統一電子煙交易管理平台將於6月15日上線。

【10：08】【藍籌新貴】藍籌新貴走勢各異、中芯轉升2% 中國宏橋仍挫近4%

【10：08】新東方在綫 （01797） 再抽升逾5成，高見9.77元，成交5.3億元。

【10：05】長汽 （02333） 升幅擴大至逾4%，高見16.28元。

【09：55】藍籌新貴中芯國際 （00981） 轉升2%，高見19.38元。

【09：53】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 升0.1%；長汽 （02333） 升逾2%；吉利 （00175） 跌逾1%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 、小米 （01810） 跌3%。

【09：43】恒指早段跌約520點，報21285點；科指跌2.8%，報4688點。

【09：42】【水泥股】中建材跌1% 獲控股股東增持逾4000萬股H股 佔已發行H股約0.93%

【09：36】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 早段分別跌逾3%。

【09：34】新東方在綫 （01797） 最新升逾4成，高見9.58元；新東方 （09901） 亦升逾兩成，高見15.96元。新東方創辦人俞敏洪此前指直播銷售逾百萬產品。

【09：31】新東方在綫 （01797） 股價逆市再升逾三成，高見8.72元。

【09：30】【股東減持】藥明康德跌近6% 控股股東預告減持最多3%、涉近90億元人民幣

【09：25】滙豐 （00005） 跌近2%；平保 （02318） 跌逾2%。

【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？ 平保據悉以新研報推動分拆討論 滙豐開市挫近3%

【09：24】藍籌新貴東方海外 （00316） 跌逾1%；中芯 （00981） 跌逾2%；中升 （00881） 跌逾3%；中國宏橋 （01378） 跌逾4%。另外，不再是藍籌的瑞聲 （02018） 跌3%。

【09：22】恒生指數開報21162點，跌643點。恒生科技指數跌近4.1%，報4630點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌近3%；藥明生物 （02269） 挫逾6%。

【09：14】期指開報21088點，跌607點或2.8%。

【08：34】恒指黑期跌646點，報21154點；道指期貨跌235點，報31157點。

【08：23】【內房危機】領地控股今周進行交換要約 新票據以同樣12厘展期一年

【08：20】【騰訊股價】騰訊據報購印度電商Flipkart價值逾20億元股份

【07：46】【手遊股】中手游與北京市版權保護中心等推出數字藝術品版權分發平台

【07：45】華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市 考慮是否要求覆核

【07：45】港股ADR收報21386點，跌419點或近2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.37元，較港收市價低1.58元或3.2%。騰訊 （00700） ADR折合報388.17元，較港收市價低8.23元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.78元，較港收市價低5.02元或4.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩