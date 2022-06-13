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華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市　考慮是否要求覆核

股市 07:45 2022/06/13

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華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市　考慮是否要求覆核

華廈置業 （00278） 公布，6月10日收悉聯交所發出函件，通知其決定公司未能根據上市規則規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產，及公司不適合繼續上市。置廈置業表示，現正審視該函件及與法律和財務顧問進行商討，並考慮昰否就決定裁決向上市委員會提交覆核要求以進行覆核。

華廈置業表示，聯交所認為，公司連同其附屬公司的業務運作不足以符合第13.24條規則的要求，不包括聯營公司，集團在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬元。

另外，聯營公司的業務運作並不符合公司業務之一部份。雖然公司在聯營公司以投資形式持有重大資產（聯營公司又持有多項投資物業）聯交所認為，公司持有聯營公司少數股權，對其資產及業務營運並無控制權。

公司擬增持其於一間重要聯營公司的股權（並將之轉為附屬公司）及簽訂一份管理協議書以管理相關房地產，以及重組公司於各聯營公司董事會的代表。聯交所認為縱使完成該等提案後，亦不足以解決上述問題。

資產方面，於2021年9月30日，公司資產為13.58億元，聯交所不認為公司持有足夠資產以支持其業務運作。

華廈置業表示，除非公司對該決定作出覆核申請，否則股份將於6月22日暫停買賣。

責任編輯︰梁浩碩

港股 華廈置業（00278）

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