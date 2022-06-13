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【手遊股】中手游跌1%　與北京市版權保護中心等推出數字藝術品版權分發平台

股市 07:46 2022/06/13

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【手遊股】中手游與北京市版權保護中心等推出數字藝術品版權分發平台

上周五大升17%的中手游 （00302） 宣布，於今日（13日）公司附屬公司海南古茗科技與北京市版權保護中心、版權鏈全國運營中心及北方文化產權交易所聯合推出數字藝術品版權分發平台，即有魚藝術。中手游今早報2.59元，跌1.52%。

有魚藝術依託國內首個由版權行政管理部門主導推出的行業公鏈「版權鏈」和數字版權證書系統，為數字藝術品提供版權合法化確權、存儲、首發銷售和保護服務。 「有魚藝術」支持數字藝術品版權發行和用戶之間自由轉讓，每次轉讓均需按約定向創作者支付版稅。

公司指，海南古茗作為版權鏈在數字藝術領域的超級節點，根據北京市版權局統一部署，在 北京市版權保護中心和版權鏈全國運營中心指導下，負責數字藝術領域國家區塊鏈可信數字版權生態創新應用試點工作，「有魚藝術」被納入版權鏈重點示範項目。

有魚藝術上的數字藝術品涵蓋潮流藝術、遊戲、動漫、電競、博物館及藝術家等藝術領域。該平台目前與逾80個知名知識產權（IP）版權方進行合作，包括流氓兔、喜羊羊與灰太狼、老夫子、仙劍奇俠傳、大富翁及軒轅劍。該平台亦與EDG電子競技 俱樂部及眾多知名藝術家展開合作。

海南古茗從事於數字藝術品的版權發行和用戶之間自由轉讓服務。中手游於今年5月以1000萬元人民幣的代價收購海南古茗51%的權益，於收購完成後，海南古茗為公司的非全資附屬公司。

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編輯：姚卓然

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