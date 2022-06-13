【ET財經早點1分鐘】聯儲局周四勢將加息 遏40年來最高通脹 夜期急瀉369點 美2年債息破金融海嘯頂

夜期瀉369點 阿里美股失110港元關

美國通脹再創40年新高，5月通脹達8.6%，反映通脹仍未見頂，環球市場繼續恐慌，美國2年期債息罕有突破3厘，升穿08年金融海嘯高位。

道指急瀉880點，納指再跌3.5%，夜期跌369點，阿里巴巴美股跌穿110港元關，較港收市價低4%。

儲局將公布議息結果 環球股市恐巨震

美國聯儲局於香港時間周四凌晨2點公布議息結果，市場傾向預期加息半厘，到1.25至1.5厘。不過，預期一次過加息四之三厘的投資者亦增加。

因為分析認為聯儲局距離11月中期選舉前，只有3次議息會議，主席鮑威爾要在重手出招壓抑通脹，或保持經濟增長之間做訣擇，同時環球股市將在議息前後繼續大幅波動。

諮詢公司報告：滙豐分拆業務可釋放265億美元價值

有諮詢公司發表報告，指滙豐分拆亞洲業務可為股東帶來最多265億美元的額外回報，相當於滙豐五分之一的市值，報告由總部設於香港的諮詢公司In Toto Consulting撰寫，創辦人Asheefa Sarangi曾任里昂證券香港和新加坡金融團隊的董事總經理，負責金融和銀行領域的研究工作，報告明確指出由「獨立第三方委託」。