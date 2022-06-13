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【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？（附time code）

股市 11:39 2022/06/13

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美國通脹再攀頂，5月CPI增8.6%超預期，創 1981年以內最高。反之，中國5月CPI按年升2.1%，低於市場預期。通脹數據「東降西升」，有冇港股、美股受惠？美國聯儲局今周議息怎預示？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解市拆局。

Time code 
00：16 - 港股今日焦點速覽　 
02：22 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現 
03：45 - 亞太股市早段市況+恒指夜期速報
04：10 - 美國5月份CPI速報
05：20 - 通脹見頂未？高通脹會否持續？
06：05 - 油價料長時間企100美元之上　俄烏局勢為影響
07：01 - 會有較多聲音促聯儲局劇烈加息　市場憂9月加息有變數
07：55 - 十年期債息反映　市場憂聯儲局利率加至3至3.5厘
08：19 - 美股走下行趨勢　標指、納指反彈至阻力位又回落
08：45 - 美股很大機會跌穿3月低位　標指、納指、羅素2000指數齊現熊市危機
09：17 - 美股如試港股3月低位　港股亦會試前低位
10：20 - 港股儘量不建議估底買入　
10：40 - 大行估計今周議息會加息0.75厘　短線不會改變加息
14：30 - 現時揸現金都輸　市場心態「鬥輸得少」
15：45 - 現市況四大策略
20：31 - 市場估高通脹令經濟放緩多少　跌市估底難
22：01 - 大幅加息買銀行股？
24：11 - 能源股、食品期貨料受惠通脹　估值高、已上升不少未必再有向上空間
25：01 - 現市況方向未明宜揸現金
25：48 - 持有十年期債息比收息股更好？
26：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路 
27：35 - 內地新增貸款超預期　大市能否受惠視乎內地監管政策
31：20 - 港股21000點止蝕　短線回調逾600點跑嬴大市問題不大
31：51 - 睇好港股低但不會短期大升　年底睇恒指24000-25000點
32：01 - 港股建議逢低吸納　分注吸納問題不大
32：36 - 港股開市初段市況速報
33：05 - 內地CPI低過預期　內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） 可留意
37：22 - 港股會否再出「黃金交叉」？不建議摸底部署
39：50 - 美股、港股未確認見底　港股或再見18000點
40：05 - 港股分注吸納策略
40：38 - ET一周開倉：網易 （09999） 、李寧 （02331） 、Salesforce（CRM.US） 
46：45 - 港股、A股開市初段市況速報
47：36 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 、比亞迪 （01211） 可以趁跌買入短炒？
51：35 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 109元買入走唔走？未有貨可以趁跌買入短炒？
54：25 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 值得買入嗎？
57：06 - 市場料航運股高峰期已過　現時買入會「焗守」
57：23 - 航運股估值平　如運價下跌估值有下調空間
58：28 - 航運股現時做好風險管理為主　低位有貨可食部分糊
59：27 - 航運股面對經濟放緩難獨善其身　策略小心為妙
59：31 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 43元有貨要走？
1：02：26 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US） 137美元買入點睇？
1：03：40 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US） 會否見300美元？
1：05：30 - 觀眾問股：ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）每日都會有時間值耗損？
1：07：20 - 觀眾問股：跌市買穩定收息股　中移動 （00941） VS 港燈 （02638） 可以？
1：09：45 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 40.4元有貨怎部署？
1：11：26 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 4.74元買入有機會反彈嗎？
1：12：10 - 觀眾問股：兗煤澳大利亞 （03668） 33.1元買入點睇？
1：14：08 - 港股開市初段市況速報 
1：14：20 - 消息股：香港科技探索 （01137） 、富力地產 （02777） 、禹洲集團 （01628）
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