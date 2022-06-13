【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？（附time code）

美國通脹再攀頂，5月CPI增8.6%超預期，創 1981年以內最高。反之，中國5月CPI按年升2.1%，低於市場預期。通脹數據「東降西升」，有冇港股、美股受惠？美國聯儲局今周議息怎預示？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解市拆局。

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00：16 - 港股今日焦點速覽

02：22 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：45 - 亞太股市早段市況+恒指夜期速報

04：10 - 美國5月份CPI速報

05：20 - 通脹見頂未？高通脹會否持續？

06：05 - 油價料長時間企100美元之上 俄烏局勢為影響

07：01 - 會有較多聲音促聯儲局劇烈加息 市場憂9月加息有變數

07：55 - 十年期債息反映 市場憂聯儲局利率加至3至3.5厘

08：19 - 美股走下行趨勢 標指、納指反彈至阻力位又回落

08：45 - 美股很大機會跌穿3月低位 標指、納指、羅素2000指數齊現熊市危機

09：17 - 美股如試港股3月低位 港股亦會試前低位

10：20 - 港股儘量不建議估底買入

10：40 - 大行估計今周議息會加息0.75厘 短線不會改變加息

14：30 - 現時揸現金都輸 市場心態「鬥輸得少」

15：45 - 現市況四大策略

20：31 - 市場估高通脹令經濟放緩多少 跌市估底難

22：01 - 大幅加息買銀行股？

24：11 - 能源股、食品期貨料受惠通脹 估值高、已上升不少未必再有向上空間

25：01 - 現市況方向未明宜揸現金

25：48 - 持有十年期債息比收息股更好？

26：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路

27：35 - 內地新增貸款超預期 大市能否受惠視乎內地監管政策

31：20 - 港股21000點止蝕 短線回調逾600點跑嬴大市問題不大

31：51 - 睇好港股低但不會短期大升 年底睇恒指24000-25000點

32：01 - 港股建議逢低吸納 分注吸納問題不大

32：36 - 港股開市初段市況速報

33：05 - 內地CPI低過預期 內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） 可留意

37：22 - 港股會否再出「黃金交叉」？不建議摸底部署

39：50 - 美股、港股未確認見底 港股或再見18000點

40：05 - 港股分注吸納策略

40：38 - ET一周開倉：網易 （09999） 、李寧 （02331） 、Salesforce（CRM.US）

46：45 - 港股、A股開市初段市況速報

47：36 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 、比亞迪 （01211） 可以趁跌買入短炒？

51：35 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 109元買入走唔走？未有貨可以趁跌買入短炒？

54：25 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 值得買入嗎？

57：06 - 市場料航運股高峰期已過 現時買入會「焗守」

57：23 - 航運股估值平 如運價下跌估值有下調空間

58：28 - 航運股現時做好風險管理為主 低位有貨可食部分糊

59：27 - 航運股面對經濟放緩難獨善其身 策略小心為妙

59：31 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 43元有貨要走？

1：02：26 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US） 137美元買入點睇？

1：03：40 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US） 會否見300美元？

1：05：30 - 觀眾問股：ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）每日都會有時間值耗損？

1：07：20 - 觀眾問股：跌市買穩定收息股 中移動 （00941） VS 港燈 （02638） 可以？

1：09：45 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 40.4元有貨怎部署？

1：11：26 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 4.74元買入有機會反彈嗎？

1：12：10 - 觀眾問股：兗煤澳大利亞 （03668） 33.1元買入點睇？

1：14：08 - 港股開市初段市況速報

1：14：20 - 消息股：香港科技探索 （01137） 、富力地產 （02777） 、禹洲集團 （01628）

1：15：22 - 財經日誌提提你

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