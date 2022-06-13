美國通脹再攀頂，5月CPI增8.6%超預期，創 1981年以內最高。反之，中國5月CPI按年升2.1%，低於市場預期。通脹數據「東降西升」，有冇港股、美股受惠？美國聯儲局周二至三議息怎預示？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解市拆局。

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▲ 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？(歡迎觀眾問股）