【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？（歡迎觀眾問股） 股市 06:00 2022/06/13 分享： 分享： 美國通脹再攀頂，5月CPI增8.6%超預期，創 1981年以內最高。反之，中國5月CPI按年升2.1%，低於市場預期。通脹數據「東降西升」，有冇港股、美股受惠？美國聯儲局周二至三議息怎預示？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解市拆局。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入→財經台 ▲ 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？(歡迎觀眾問股） 欄名 : 開市追揸沽 相關文章 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 2022/06/10 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 2022/06/10 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 2022/06/10 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 2022/06/10 美團3690今年目標價 短線睇實呢個波幅操作 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 2022/06/10 蔚來9866業績解碼 短線股價分水嶺在此 你可能感興趣 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 12:10 2022/06/10 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 15:07 2022/06/10 東方海外316能否逃出染藍魔咒？持貨、未有貨部署一覽 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 17:03 2022/06/10 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 2022/05/23 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 2022/05/16 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 博反彈 長揸 止蝕 目標價 買入價 分段買入 買入 純利率 利率期貨 收息產品