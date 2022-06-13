▲ 【聯繫滙率】金管局余偉文：聯滙符港利益無需要改變 設不同應變預案

隨中美角力升級，外界不時提及港元、美元聯繫滙率前景。金管局總裁余偉文接受本報訪問時強調，無需要改變聯滙，因香港作為小而開放的經濟體，大部分外貿仍以美元作單位，港元掛鈎美元仍適合。他稱，聯滙是香港金融系統的定心丸，該制度經歷許多風雨，過去兩三年本港更發生社會動盪、疫情等事件，但滙率仍穩定，「市場對聯滙無疑問，沒失去信心」。

他強調，該局會居安思危，就聯滙的不同場景都有預案、應對計劃，但因性質敏感，不便討論。此外，要達至金融穩定，監察系統亦要做得好，最近兩年該局加強應用數據分析，使用大數據工具，透過與證監會一齊監察，可同時掌握對基金在港元、股票的衍生工具市場動向。

港銀資產質素 勝其他金融中心

1997年金融風暴是不少港人夢魘，即使預期外圍宏觀風險升高，余偉文表示，香港金融緩衝遠較25年前深厚。他指出，香港外滙儲備近25年累增至逾4,600億美元，今年首季香港整體銀行體系平均資本充足率約20%，流動性覆蓋率逾150%，特定分類貸款比率0.98%。他指，香港銀行資產質素指標，更勝其他國際金融中心的銀行體系，「有何震盪走過來，我們都可以應付到」。

他透露金管局有和銀行進行壓力測試，銀行體系存款大量流走、資產價格急跌都屬壓力測試情境，「我們做到極嚴峻的環境內，其實銀行的資本充足率和流動性覆蓋率都是足夠」，強調嚴峻環境下，香港銀行可抵禦衝擊。

▲ 余偉文強調嚴峻環境下，香港銀行仍可抵禦衝擊。（陳靜儀攝）

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記者：胡學能