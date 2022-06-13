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【人才荒】金管局余偉文：去年金管局人手流失率7%　明顯高於以往年均3%至4%

Hot Talk 10:00 2022/06/13

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【人才荒】金管局余偉文：去年金管局人手流失率7%　明顯高於以往年均3%至4%

香港自疫情爆發以來，長期維持外防輸入防疫策略，外派人員以至本地人才流出香港成市場共識，金融業內人才加速流轉。金管局總裁余偉文接受本報訪問時坦言，該局去年人手流失率達7%，明顯高於以往年均3%至4%。

余偉文稱，去年流失最多是具科技背景人員，他們從事科技監察工作，又或者於該局的數碼辦公室工作，金管局自行培訓人手以應對。

余偉文：聯滙符港利益無需改變【下一頁】

不止金管局，另一金融監管機構證監會早前也披露，去年人手流失率達12%，按年高出6.9個百分點。

「人才荒非港獨有」

余偉文表示，人才荒不只香港獨有，許多人員都不希望與家人分隔兩地，但長遠而言人才一定會被機遇吸引。他認為，疫情始終會過去，旅遊限制亦為過渡，不會一直如此，只要香港渡過疫情，且創造到足夠機遇，甚至機遇加強，一定會吸引人才回來。他稱，該局和不同大學齊做很多工作，冀培育本地人才以補給。

林鄭：香港有人才流失是不爭事實【下一頁】

除科技人才外，余偉文又指綠色金融人手亦不足，因綠色金融新事物多，內有很多專門，例如分類標準（taxonomy）、披露、發行綠債過程等，該局亦會有人才培訓計劃。

余偉文指綠色金融新事物多，內有很多專門，相關人手亦不足。（陳靜儀攝）

相關文章：【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25%　人才爭奪、移民潮令招聘難

相關文章：【香港總商會】王冬勝：人才持續外流損經濟　冀先對外恢復通關

記者：胡學能

 

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金融監管機構 疫情 金融 綠色金融 香港金融管理局 余偉文

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