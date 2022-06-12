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【疫苗接種】聶德權：第二針接種率達9成 繼續推動市民適時接種第三針 目標冬季前提升疫苗屏障保護力

理財智慧 22:44 2022/06/12

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本地疫情近日有升溫趨勢，公務員事務局局長聶德權在社交媒體發文，指出「經過社會和市民的共同努力，兩針接種率達致9成，是抗疫歷程的一個重要階段。」

【青姐話】進入半年結  淡友竭一竭

聶德權引述統計數據指，目前12歲或以上人口的兩針接種率已達至9成，有逾610萬人接種；至於3至11歲兒童有過半數人已打第2針，接種率超過56%，打兩針人數有282,998。他表示當局會繼續推動、協助幼稚園和小學接種疫苗，增強保護之餘，又可讓小朋友享受實體課堂的校園生活。

儘管如此，他指出雖然第1針和第2針接種率已到9成目標，但仍然不能鬆懈，還需加倍努力，盡快提高第3針的接種率。現時第3針的接種率也逾6成，但本港確診數字近日有明顯上升，加上疫苗保護效力會隨着時間減弱，當局將繼續推動市民適時接種第3針，要在冬季之前提升社會疫苗屏障的保護力，以免一旦第6波疫情來襲時出現大爆發，保障市民的生命、健康，也免於醫療系統受到衝擊。

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責任編輯：嚴浩文

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疫情 聶德權 疫苗

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