【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論

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美國聯儲局周三及周四議息，隨著美國上周五公佈的5月份CPI按年加速至8.6%之40年高位，對於未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮即時升溫，9月加息速度有望放緩的預期亦極速消散。巴克萊及富瑞的已率先將周三議息會議的預測加息幅度，由原來的50點子升至75點子，惟周三繼續加息50點子仍是市場主流看法。

滙豐匿名股東4月底高調提出滙豐應考慮分拆亞洲業務，平保被視為背後推手，惟滙豐管理層不同意分拆，傳出聘任至少兩名獨立財務顧問向董事會陳述利弊。最新一份諮詢公司研究報告由In Toto Consulting撰寫，分三個情景來分析重組滙豐亞洲業務。報告指，滙豐分拆亞洲業務可為股東帶來最多265億美元額外回報，據悉平保考慮以此再推動分拆滙豐討論。

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