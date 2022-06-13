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【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論

股市 05:54 2022/06/13

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美國聯儲局周三及周四議息，隨著美國上周五公佈的5月份CPI按年加速至8.6%之40年高位，對於未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮即時升溫，9月加息速度有望放緩的預期亦極速消散。巴克萊及富瑞的已率先將周三議息會議的預測加息幅度，由原來的50點子升至75點子，惟周三繼續加息50點子仍是市場主流看法。

滙豐匿名股東4月底高調提出滙豐應考慮分拆亞洲業務，平保被視為背後推手，惟滙豐管理層不同意分拆，傳出聘任至少兩名獨立財務顧問向董事會陳述利弊。最新一份諮詢公司研究報告由In Toto Consulting撰寫，分三個情景來分析重組滙豐亞洲業務。報告指，滙豐分拆亞洲業務可為股東帶來最多265億美元額外回報，據悉平保考慮以此再推動分拆滙豐討論。

重點新聞：

1. 【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

2. 【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論

3. 【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決

4. 【阿里巴巴9988】阿里巴巴張闊：中國外貿中小企業生意未受東南亞新興國家衝擊　屬國內供應鏈外溢、非被動轉移

5. 【內險股】人保及財險今年頭5個月保費收入　按年錄雙位數增長

6. 【股東減持】藥明康德控股股東預告減持最多3%　涉近90億元人民幣

7. 【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌近4%穿2.8萬美元、以太幣跌至去年初水平

8. 【新股IPO】越南玩具製造商GFT國際周一起預路演　擬集資逾3億

9. 【新股IPO】玄武雲通過上市聆訊　去年純利下跌近5成至1451萬人幣

 

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