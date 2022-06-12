【元宇宙】去年併購中國新創VR公司Pico TikTok母公司字節跳動加速布局元宇宙 近期積極在美招募VR人手

TikTok的母公司字節跳動，去年併購中國新創VR公司Pico，反映有意進軍VR領域。近日外媒報道，字節跳動近期或將開始大量投資VR領域相關硬體及內容，目前屬於字節跳動旗下的Pico，已開始在美國加州及華盛頓州分公司，積極招募VR工作的相關人手。

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Pico所列出的職位空缺，包括了VR遊戲發展策略經理、遊戲營運經理、光學工程師和電子系統設計工程師等軟硬體及管理職位，反映字節跳動即將進軍VR領域，美國招募銷售經理一職亦反映該公司有意聚焦於美國市場。

Pico最新的旗艦VR產品為Pico NEO3 Link，上月剛與歐洲發售，售價為449歐元（約472美元），同類大公司出產的競爭產品包括了Meta Quest 2、Valve Index和HTC Vive Pro 2等。Pico NEO3 Link規格上與256GB版本的Meta Quest 2接近，均採用高通Snapdragon XR2處理器，屏幕解像度為1,832 x 1,920，不過NEO3 Link額外附送一條頭帶，接駁介面為Display Port，相反Meta Quest 2只是採用USB-C。

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Meta Quest 2定價只需399美元，不過如果是相比售價更高的Valve Index（999 美元）或Vive Pro 2（799 美元），Pico NEO3 Link仍有價格優勢，因此Meta Quest 2會是其主要對手。

截至上月為止，字節跳動旗下的TikTok每月活躍用戶為10億，不及Facebook、YouTube和 Instagram，加上TikTok的年齡層正在向上升，因此VR領域或許是字節跳動超越競爭對手的關鍵。

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責任編輯：嚴浩文