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【阿里巴巴9988】阿里巴巴張闊：中國外貿中小企業生意未受東南亞新興國家衝擊　屬國內供應鏈外溢、非被動轉移

新經濟追蹤 21:31 2022/06/12

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阿里巴巴張闊：中國外貿中小企業生意未受東南亞新興國家衝擊　屬國內供應鏈外溢、非被動轉移

阿里巴巴 （09988） 國際站總裁張闊表示，從跨境平台數據來看，近年越南等新興國家一般製造業出口份額提升，但並未對中國外貿中小企業的生意造成衝擊，形容這一情況只是國內供應鏈的選擇性外溢，而非被動轉移。

張闊在一場官方直播演講中提到，勞動密集型產業流向更低用工成本的國家和地區，這一趨勢從未發生改變。而中國供應鏈事實上已經開始加快高質量發展的轉型，對比德國、越南相關行業的出口數據分析，中國出口在高附加值的生產製造商，正在接近和趕超傳統高端製造業發達國家，而越南等新興國家市場增長最快的，則是以服裝為代表的勞動密集型行業。

他又引述阿里巴巴國際站相關數據指，過去三年，新能源、機械、汽摩配、消費電子等高附加值行業貢獻了主要增長力，當中今年1至4月間，阿里巴巴國際站新能源行業交易額按年增長超過130%。

張闊又指，中國的外貿中小企業具備了承接海外高質量訂單的整體供給能力，因去年以來中國出口的單公斤貨值按年增長約20%，主要驅動力來自出口持續轉移至高附加值的行業。

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