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Telegram本月推出付費版本　用戶可「解鎖」更多功能

環球政經 21:40 2022/06/12

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即時通訊平台Telegram創辦人Pavel Durov宣布，Telegram將於本月推出Premium版本。他表示，付費版將「超越」Telegram目前提供的服務。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

Pavel Durov指出，有很多用戶一直在要求提高 TG 在對話、媒體和檔案的限制，然而這都涉及大量數據處理和伺服器成本，為了繼續免費提供大部分現有功能，該公司決定所將某些使用限制，變成付費使用。

他又稱，推出Premium版本也是為了確保Telegram的資金主要來自用戶，而不是廣告商。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
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據外媒報道，Premium用戶月費將為5美元的，付費用戶可發送高達4GB的大型檔案，免費用戶只能發送2GB檔案；另外而且付費用戶也能加入更多頻道。

Telegram現時主要的競爭對手WhatsApp存在隱私問題，此問題曾導致Telegram的用戶數量增加。現時Telegram每月有5億活躍用戶，是全球下載量最大的10個應用程式之一。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文 : 陳楚琨

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