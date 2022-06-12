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【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

宏觀解讀 21:24 2022/06/12

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本周外圍重頭戲為美國聯儲局周三及周四的議息會議。

本周外圍重頭戲為美國聯儲局周三及周四的議息會議，周四公佈結果，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）屆時放鷹程度將直接左右市場情緒。隨著美國上周五公佈的5月份CPI（消費物價指數）按年加速至8.6%之40年高位，對於未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮即時升溫，9月加息速度有望放緩的預期亦極速消散。

於一眾大行中，以巴克萊及富瑞的加息預測最鷹，兩者已率先將周三議息會議的預測加息幅度，由原來的50點子升至75點子。不過，周三繼續加息50點子仍是市場主流看法，摩通雖料儲局會後公佈的利率預測顯示未來加息步伐加快，並預期官員對年底聯邦基金利率預測將由3月時的1.875厘升至2.625厘，惟周三會議料仍僅加50點子。

對上一次加息75點子已是1994年

富國銀行高級經濟師Sarah House認為，儲局不希望令市場出乎預期，故本周加息75點子的機會很低。不過，鮑威爾或於是次議息的會後記者會上，更清晰地表達倘通脹未見改善，未來會議有機會加息75點子。儲局對上一次加息75點子，已經要數到1994年。

芝商所（CME）利率期貨市場工具顯示，市場預計經歷6月、7月及9月共3次議息後，9月加息至2.25厘至2.5厘範圍的機會率有41.6%，較上周的逾6成機會率大減；至於9月加息至2.5厘至2.75厘區間之機會率則由一周前的7.5%勁升至最新的48.5%。

表：美國本周重要經濟事項

周一 Oracle業績
周二 5月份PPI（生產者物價指數）
  儲局一連兩日議息
  5月份零售銷售及進口物價、6月份紐約州製造業指數、4月份企業庫存
周四 儲局結束議息，會後發佈經濟及利率預測並舉行記者會
  5月份建築許可、新屋動工、最新一周首次及連續申請失業救濟人數
  Adobe業績
周五 5月份工業生產

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