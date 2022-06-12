【市場調查】全球百大企業排行調查出爐 蘋果以2.85兆美元市值居首 台積電成功入十大

2022年全球市值總額百強企業調查報告近日出爐，蘋果（APPL）以2.85兆美元市值位處榜首，近年為蘋果產品生產晶片的台積電則排名第10。報告由國際會計事務所普華永道發表。普華永道指出，雖然當前全球經濟持續波動，但2022年百大企業市值，達到了35兆1,690億美元，較去年約31兆7,590億美元相比增加逾10%。

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緊接蘋果其後的企業，大部分均為科網巨企，包括第2位的微軟（市值2.311兆美元）、第4位的谷歌母企Alphabet（市值1.842兆美元）、第5位的亞馬遜（市值1.659兆美元）、第6位的特斯拉（市值1.114兆美元）、第8位的NVIDIA（市值6,850億美元）、第9位的META（市值6,050億美元），以及第10位的台積電（市值5,410億美元）。

至於排名10大的其他企業，包括了第3位的沙地阿拉伯國家石油公司沙特阿美（市值2.298兆美元），以及股神巴菲特的巴郡·哈薩威（市值7,800億美元）。

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責任編輯：嚴浩文