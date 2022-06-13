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俄國麥當勞改名轉餐牌 民眾排長龍等食漢堡包（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/06/13

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全球連鎖快餐店麥當勞把在俄業務售予當地企業「Sistema PBO」經營，首15間分店周日（12日）重開，餐廳以俄語「Vkusno & tochka 」命名，再配以綠色新標誌，代替西方「金拱門」，重新打造本土品牌快餐店。

俄企接管麥當勞在俄業務 新Logo不見「金拱門」 【下一頁】

Sistema PBO接手經濟俄麥當勞業務後，首15間分店在莫斯科及周邊地區重新營業。餐廳以俄語命名為「Vkusno & tochka」，意思是「美味就是這樣」（Tasty and that's it）。

新品牌亦放棄麥當勞經典標誌「金拱門」，以畫有一個象徵「漢堡包」的橙色圓形及兩條黃色炸薯條作標誌，綠色背景則代表顧客多年來習慣的產品及服務質素。

    點擊圖片放大
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金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全 【下一頁】

麥當勞5月把在俄業務售予當地最大加盟商Alexander Govor，要求以同等待遇保留5.1萬名員工工作最少兩年，其內部結構維持不變，只是以新品牌經營。

Vkusno & tochka行政總裁Oleg Paroev表示，計劃在本月底重開200間分店、夏季重開境內全數850間餐廳，目標是讓民眾享受與麥當勞一樣的美食及環境。快餐店提供與麥當勞相似的食物，但標誌性美食如「巨無霸」受「麥旋風」已從餐牌移走，亦會因應供應鏈問題，定期修改餐單。

Vkusno & tochka會維持原有售價，但不排除價格短期內有輕微調整。

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責任編輯：郭麗明

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