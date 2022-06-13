英女王超越泰國先王 成史上在位時長第二君主

英女王伊利沙白二世完成登基70周年慶典後，再次締造新歷史。英女王在位日子已超過泰國先王普密蓬，成為有可考證歷史紀錄以來在位日子第二長的君主，僅次於法國「太陽王」路易十四世。

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英國於6月第一個周末舉行連續4日的官方慶典，祝賀英女王登基白金禧。在可考證的君主在位排名中，英女王原本排名第3。至周一（13日）英女王已登基70年127日，超越泰國先王普密蓬（Bhumibol Adulyadej），成為史上在位時間第二長的君主。

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記錄上，在位時間最長君主為法國國王路易十四世（Louis XIV），達72年110日。英女王與其距離約兩年，有望可在2024年超越。然而，英女王近年出現健康疑慮，不時出入需要用柺杖協助，白金禧慶典期間亦因身體不適缺席不少活動。

英女王在2015年超越太嫲維多利亞女王（Queen Victoria），成為英國史上在位最長君主。泰國先王普密蓬於2016年離世後，英女王亦是全球現存在位時間最長君主。

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責任編輯：吳漢培