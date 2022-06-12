【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排

政府上月宣布，明日（6月13日）起食物及衞生局、衞生署和醫院管理局轄下指定醫療處所將實施「疫苗通行證」安排。

不過並非「未打針不能睇醫生」，尚未接種疫苗人士在取得陰性核酸檢測結果後，到「疫苗通行證」適用的醫療處，可獲取一般所需醫療服務；而「疫苗通行證」亦不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所。

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「疫苗通行證」安排適用於以下，主要以預約方式提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所：

醫管局專科門診診所

學生健康服務中心及健康評估中心

婦女健康中心

口腔健康教育事務科資源中心

旅遊健康中心

紅絲帶中心

健康促進處地區中心

美沙酮診所

公務員診所

政府牙科診所及牙齒矯正科診所

公務員綜合健康中心

地區康健中心

地區康健站

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指定醫療處所服務使用者和訪客須按處所人員要求出示疫苗接種紀錄、康復紀錄、醫學豁免證明書或核酸檢測陰性結果證明，但無須掃描「疫苗通行證」二維碼。

惟訪客（包括服務使用者的照顧者）必須符合「疫苗通行證」要求，方可進入指定醫療處所，不得以到訪前檢測作為替代安排。

如服務使用者和訪客進入指定醫療處所，是為領取快速抗原測試套裝、接受新冠病毒檢測、接種新冠疫苗等與預防及控制新冠病毒病相關的服務，可獲豁免「疫苗通行證」安排。

另外，「疫苗通行證」安排並不適用於提供緊急或急切服務，及診治偶發疾病的醫療處所，如：

急症室

醫管局普通科門診診所

醫管局轄下中醫診所暨教研中心

衞生署母嬰健康院

長者健康中心

學童牙科診所

遺傳輔導診所

遺傳篩選診所

胸肺科診所及X光中心

社會衞生科診所

愛滋病輔導及測試服務

綜合治療中心

兒童體能智力測驗中心

據5月31日起實施的第三階段「疫苗通行證」，大多數人都須接種第3針，才可進入指定處所，詳情可按此了解。

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