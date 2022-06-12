【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中

蘋果（AAPL）於上周WWDC（全球開發者大會）發表配備全新M2晶片的MacBook Air及MacBook Pro，但關於蘋果新產品的傳聞仍然未有停止。著名蘋果消息爆料人Mark Gurman近日便透露，配備下一代更先進M2 Max晶片的14吋及16吋MacBook Pro，或將於今年年底或2023年初上市。

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到了明年春季則可看到首款15吋MacBook Air面世，其後會再有一款開發中全新的12吋筆記簿電腦，預計將於明年年底或2024年初上市。另外，新版本的Mac Pro和Mac Mini，以及下一代的M3晶片仍在測試中。如果這些傳聞屬實，蘋果未來幾年筆記本電腦系列，將會較現時更為多元化。

另一位著名蘋果爆料者Ross Young就透露，根據其消息來源，蘋果正在開發配備Mini LED 及ProMotion屏幕技術的14.1吋iPad Pro，將可能於明年初推出。Mark Gurman亦曾提過，新版本的11吋和12.9吋iPad Pro亦正在正在開發，預料將於今年稍後推出，屆時亦會公布iOS 16的桌面級多工處理功能。

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責任編輯：嚴浩文