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【新股IPO】越南玩具製造商GFT國際周一起預路演　擬集資逾3億

新股IPO 18:49 2022/06/12

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越南玩具製造商GFT國際周一起預路演　擬集資逾3億

據外電報道指，越南最大的塑膠及金屬玩具OEM製造商GFT國際控股，計劃在明日為香港IPO進行預路演，初步計劃集資4000萬美元（折合約3.12億港元），法巴為獨家保薦人。

GFT國際於1999年開始製造玩具，2007年將主要產能逐步遷移至越南。若以2020財年收益計算，公司是越南第二大玩具製造商，市場份額達15.8%，同時亦是越南最大的塑膠及金屬玩具OEM製造商，市場份額為26.4%。

據資料顯示，公司在2021財年的收益達4.3億美元（折合約33.6億港元），按年增長22.7%；2021財年歸屬股東溢利達1698.4萬美元，按年下跌5.9%

GFT國際在往績記錄期間，向逾30名客戶提供服務，當中包括七大全球玩具公司中的孩之寶（Hasbro）、美泰（Mattel）、多美（Tomy）以及斯平瑪斯特（Spin Master）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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