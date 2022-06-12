【早船優惠】新渡輪推出「清晨航班折扣優惠」　明起長洲至中環航線可享8折優惠

新渡輪表示，隨著學校面授課堂陸續恢復，早上6時20分由長洲開往中環的航班出現了適應期的客量上升情況，而清晨航班則有剩餘載客量。為積極鼓勵乘客提早出門，新渡輪在過渡期向乘客提供「清晨航班折扣優惠」。

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乘客於明日（6月13）起至7月15日的星期一至星期五(公眾假期除外)，乘搭早上5時50分由長洲開往中環的普通渡輪，憑成人八達通繳付普通客位或豪華客位之正價船費入閘，即可享有八折優惠。不過持優惠票種者，即月票、學生月票、假日來回票、多程票、及享有「長者及合資格殘疾人士交通票價優惠計劃」優惠者除外)

折扣後之船費為： 普通客位－11.4元

豪華客位－17.8元

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