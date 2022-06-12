  • 29°C
香港時間 : 2022612日 (日) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲銀行警告樓價年半跌15% 兩大城市料跌最多

環球社會熱點 19:10 2022/06/12

分享：

分享：

全球面對通貨膨脹飆升，各國央行已先後加息抑制通脹，樓市勢必遭受波及。澳洲聯邦銀行經濟學家指，央行上周二大幅加息半厘，對當地樓市產生重大負面影響，警告澳洲樓價未來18個內下跌15%、兩個大城市悉尼及墨爾本樓價將暴跌。

英國油價持續飆升 汽車業促司機改行路或踩單車 【下一頁】

澳洲聯邦銀行（CBA）當地經濟主管Gareth Aird表示，央行上周宣布22年來最大幅度的加息，預料利率今年年底前升至2.1%，拖累澳洲樓價急跌。Aird估計，澳洲未來一年半樓價會下跌15%，料悉尼樓價今年下跌11%，明年進一步下跌7%；而墨爾本樓價今年內跌1成，明年再跌多8%。

CBA預料，近來備受追捧的塔斯曼尼亞省（Tasmania）荷伯特（Hobart）及首都坎培拉房地產市場亦同受衝擊，今明年樓價將分別下跌4%及9%，累跌13%。至於布里斯班、阿德萊德及珀斯今年樓價會維持升幅，但估計逐步受加息影響，明年樓價跌8至11%。

倫敦1.8萬月租3房單位睡房奇窄 網民：囚犯待遇更好 【下一頁】

Aird認為，澳洲房地產市場不會崩潰，雖然借貸成本增加，但當地失業率低，普遍家庭有能力償還貸款，民眾需減少其他非必要開支。他表示，加息會拖累經濟活動，預料當局明年下半年將再次減息。

澳洲樓價對上一次下跌是在2017年年中至2019年年中，全國樓價平均跌近一成，其中悉尼及墨爾本分別跌15%及11%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全
今日
金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全
美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶
今日
美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶
美食品價格預料繼續加 民眾被逼捱貴餸
今日
美食品價格預料繼續加 民眾被逼捱貴餸
熱浪襲美國 亞利桑那州男車內煮熟漢堡（有片）
今日
熱浪襲美國 亞利桑那州男車內煮熟漢堡（有片）
【烏克蘭戰爭】法德意元首料訪基輔 G7峰會前夕
今日
【烏克蘭戰爭】法德意元首料訪基輔 G7峰會前夕

你可能感興趣

金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全
今日 18:37
金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全
美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶
今日 17:40
美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶
美食品價格預料繼續加 民眾被逼捱貴餸
今日 17:06
美食品價格預料繼續加 民眾被逼捱貴餸
經濟 網絡熱話 海外物業 澳洲 加息 通脹 樓價 悉尼

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】政府送禮賀英女王白金禧 送咩要等咁耐？
【英國王室】政府送禮賀英女王白金禧 送咩要等咁耐？
新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月12日 時間19:00）
【英國王室】威廉王子街頭賣雜誌 被民眾「野生捕獲」
【英國王室】威廉王子街頭賣雜誌 被民眾「野生捕獲」
【新冠肺炎】美國取消檢測要求 各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】美國取消檢測要求 各國入境限制一覽（不斷更新）
小室圭要等7月再考律師試 與真子料財政獨立
小室圭要等7月再考律師試 與真子料財政獨立
【烏克蘭戰爭】歐盟料完成候選國資格審批 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟料完成候選國資格審批 法德意元首料訪基輔（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款