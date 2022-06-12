澳洲銀行警告樓價年半跌15% 兩大城市料跌最多

全球面對通貨膨脹飆升，各國央行已先後加息抑制通脹，樓市勢必遭受波及。澳洲聯邦銀行經濟學家指，央行上周二大幅加息半厘，對當地樓市產生重大負面影響，警告澳洲樓價未來18個內下跌15%、兩個大城市悉尼及墨爾本樓價將暴跌。

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澳洲聯邦銀行（CBA）當地經濟主管Gareth Aird表示，央行上周宣布22年來最大幅度的加息，預料利率今年年底前升至2.1%，拖累澳洲樓價急跌。Aird估計，澳洲未來一年半樓價會下跌15%，料悉尼樓價今年下跌11%，明年進一步下跌7%；而墨爾本樓價今年內跌1成，明年再跌多8%。

CBA預料，近來備受追捧的塔斯曼尼亞省（Tasmania）荷伯特（Hobart）及首都坎培拉房地產市場亦同受衝擊，今明年樓價將分別下跌4%及9%，累跌13%。至於布里斯班、阿德萊德及珀斯今年樓價會維持升幅，但估計逐步受加息影響，明年樓價跌8至11%。

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Aird認為，澳洲房地產市場不會崩潰，雖然借貸成本增加，但當地失業率低，普遍家庭有能力償還貸款，民眾需減少其他非必要開支。他表示，加息會拖累經濟活動，預料當局明年下半年將再次減息。

澳洲樓價對上一次下跌是在2017年年中至2019年年中，全國樓價平均跌近一成，其中悉尼及墨爾本分別跌15%及11%。

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責任編輯：郭麗明