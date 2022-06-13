【廣告業收入】未受經濟衰退影響　今年全球廣告業收入仍顯著增長10%

▲ 群邑媒體集團（GroupM）發布其全球年中預測報告，不少人擔心經濟衰退和全球地緣政治局勢，帶來的負面影響，但全球廣告業的收入仍有顯著增長。（資料圖片）

群邑媒體集團（GroupM）發布其全球年中預測報告，不少人擔心經濟衰退和全球地緣政治局勢帶來的負面影響，但全球廣告業的收入仍有顯著增長。

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不計算美國政治廣告在內，2022年全球廣告業的收入按年增長10%，基本符合該集團在12月所作的預測。

報告顯示，全球不少市場的收益高於該集團12月的預期，不過，全球第2大市場中國的收入增長，速度則比預測的慢得多。

大量市場將以中、高個位數增長

展望未來5年，預計印度的市場收入將以兩位數的速度增長，大量市場將以中、高個位數增長。法國、德國、巴西和加拿大都將以高個位數增長；美國、澳洲和英國有機會以中個位數增長；中國則將以低個位數增長。

另外，報告亦提到2021年排名前5的媒體公司，即Google、Facebook、阿里巴巴和字節跳動，創造了4080億美元（約3.2兆港元）的廣告收入，佔全球總收入53%。

對於數碼廣告的未來發展，該集團預計2022年純數碼平台的廣告收入將增長12%，低於2021年30%的增長速度。

若包括傳統媒體上的數碼廣告，集團估計數碼廣告收益將在2022年達到170億美元（約1334億港元），佔總數的73%；電視廣告則預計可按年增長4%。

OOH廣告帶來新驅動力

值得注意的是，電視這種媒介正以前所未有的方式變得更全球化。大多數美國串流平台的服務進入國外市場時，亦會大力投資及發展當地語言的媒體內容。

OOH廣告方面，該集團預計收益可按年增長12%。因為有跡象顯示許多市場已經接近或即將超過疫情前的高點。該企預計，明年戶外廣告的銷售額將超過2019年，目前看到的大部分增長均可帶來新的復甦驅動力。

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記者：李智美