金正恩發俄羅斯國慶賀電 支持普京維護國家安全

俄羅斯出兵烏克蘭後，只有少數國家未譴責莫斯科政府，北韓便是其中一國。北韓官媒近日報稱，領袖金正恩發送賀電，祝賀俄羅斯國慶日。當中金正恩表示全力支持俄羅斯，讚揚他們致力維護國家安全及尊嚴。

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周日（12日）為俄羅斯國慶日，北韓官媒朝中社發表金正恩向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出的賀電。金正恩讚揚俄羅斯人民在維護國家尊嚴及安全上取得巨大成功，而且勇敢地克服眾多挑戰及困難，並表明全力支持俄羅斯。

金正恩同時強調，俄羅斯與北韓的友好關係將全方面持續加強，並在保護「國際公義」及確保全球安全上繼續加大合作。金正恩亦祝願普京健康，以及俄羅斯的未來發展順利。

即使國際社會一面倒批評俄羅斯出兵烏克蘭，但北韓最近屢次強調與俄羅斯關係密切。美國早前因北韓多次試射導彈促請聯合國加強制裁，惟最終在俄羅斯及中國反對下未能通過。

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責任編輯：吳漢培