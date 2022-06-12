【金拱門不再】麥當勞以新名「重返」俄國市場　消息指將使用全新餐單　擬6月底開200家餐廳

受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰事影響，為制裁俄國不少龍頭企業都宣布撤離當地業務。麥當勞（McDonald's）５月時亦宣布結束在俄羅斯的30多年的業務，後來公布將轉賣予當地特許經營者Alexander Govor。據《路透社》報道，因麥當勞仍持有商標，因此俄羅斯的麥當勞新名為「Vkusno & tochka」意為「好味，就係咁（ "Tasty and that's it"）」。

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亦因為麥當勞仍持有商標，所以俄羅斯的「麥當勞」不會再有「金拱門」的標誌，而是綠色背景外加「一個漢堡和兩根薯條」的標誌，不過不難看到仍是有個「M」字。有網民就認為新標誌與摩斯漢堡（Mos Burger）相似。

俄羅斯媒體則引述洩露的新餐單圖片報道稱，將魚柳包、麥樂雞等食品重新命名，不過《路透社》無法證實消息是否屬實。

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Vkusno & tochka最初將在莫斯科及周邊地區的15個地點設分店。該公司行政總裁Oleg Paroev表示，公司計劃在6月底之前在俄羅斯「重開」200間門市，並在夏天結束前開850間店舖。他更稱：「我們的目標是客人不會注意到質量或氛圍方面的差異。」

而新老闆Alexander Govor則表示，麥當勞本擁有5.1萬名員工，希望努力保留所有員工的「飯碗」。 他指出，公司將保持「可負擔的價格，但不排除短期內價格會稍為上漲。

Vkusno & tochka的首間門店地點位於莫斯科普希金廣場，即麥當勞於1990年1月在俄羅斯首次開業的同一旗艦店同一位置。

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