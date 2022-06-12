美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶

美國最近通貨膨脹率急速上升，背後一大原因正是不斷上漲的油價。美國每加侖汽油平均價格已突破5美元，接近20個州份價格超過5美元。由於價格上調，部分大型車輛需要超過100美元才能入滿油。

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美國汽車協會（AAA） 數據顯示，上周六全國石油每加侖平均價格首次升穿5美元（39港元）水平，創歷史新高，近20州超過5美元水平。現時平均價格較一周前升19美仙，較一個月前增加60美仙，較去年同期更是增加近2美元水平。

AAA發言人指出，若油缸入滿需15加侖，新價格下便索價75美元（約583.5港元）。部分型號車輛如皮卡車（Pickup Truck）或SUV，則需要超過100美元（約785港元）才能入滿一缸油。

燃料節省平台GasBuddy首席石油分析師Patrick De Haan表示，汽油需求似乎未有因應價格急遽上升而調整，即價格未來大有機會再次突破新高。GasBuddy上周六公布數據，指美國平均每加侖汽油達5.01美元水平。

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責任編輯：吳漢培