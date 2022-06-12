【疫下減壓】香港電車助市民疫下放鬆心情 推全新幸福配色「樂活電車」 超治愈ASMR影片抗焦慮憂鬱免費任睇

新冠疫情大大減少了人與人之間的互相交流及關心，香港電車宣布與不同機構合作，包括新生精神康復會、彩通色彩研究所、Wellness Travellers、人際輔導中心、AK IN KK、WAVINCITY及Animal Flow教練，協助市民告別精神繃緊的負面情緒，例如是推出採用全新健康及幸福車身配色「樂活電車」，以及是有助放鬆心情的香港電車ASMR影片。

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香港電車 X 新生精神康復會（新生會）

新生會致力提供多元化的優質精神健康服務，並透過 330 品牌──寓意「身、心、靈」，積極向公眾人士推廣關注身心靈健康的訊息。他們更於疫情期間特別製作了330（身心靈）心理防疫資訊網，為公眾提供心理健康資訊，提醒公眾於疫情期間亦不忘照顧心靈。香港電車夥拍新生會的「dayday330」，鼓勵乘客細味每個叮叮旅程及沿途風光，以此作為滋養 330 健康的「330小休息」。靜心細味一趟樂活電車之旅，或於旅程中進行合適的「330小休息」，有助市民培養正向心理、紓緩情緒、減少壓力及促進 330 整全健康。

香港電車× 彩通色彩研究所 出走香港

「叮叮」每天往來穿梭港島，是唯一能讓乘客接觸自然鮮風的陸上公共交通工具。除了接載市民日常出行，香港電車亦是方便市民細味街道風景的流動萬花筒。今個初夏，香港電車再度與彩通色彩研究（Pantone Color Institute）攜手，推出「樂活電車」 (Wellness Tram），以六種柔和色彩勾勒出「城市中的綠洲」，為市民帶來一趟短暂的心靈旅行，暫時逃離城市的繁囂。有別於以往合作上採用一種矚目的色彩──「香港電車綠」及「長春花藍」，彩通色彩研究所是次驚喜地大走「調色配搭」風格，為香港引進六種寓意著健康和幸福的色彩：

PANTONE 13-1513 Gossamer Pink（紗飄粉紅）- 平和、同理心 PANTONE 12-4401 Spun Sugar（紡紗藍）- 輕快、心曠神怡 PANTONE 13-3805 Orchid Hush（謐紫蘭）- 靈敏、體貼 PANTONE 13-1023 Peach Fuzz（霧絨桃）- 養育、撫慰 PANTONE 11-0622 Yellow lris（黃菖蒲）- 放鬆、喜樂 PANTONE 13-6110 Mist Green（霧釉綠）- 清爽、復甦

電車團隊融和色彩力量，期望帶領乘客發揮想像力，享受一段悠閑和諧的「me time」時光。走入紅粉緋緋的花田，躺在大地柔軟的綠毯上，一邊感受夏風和煦送爽，一邊遠望青空另一端的落霞⋯⋯透過短短的 「叮叮」放空之旅，放慢生活節奏，找回內心的平衡點，自愛多一點。讓我們搭上多姿多彩的「樂活電車」，迎接歡樂繽紛的夏日。

香港電車 X 心旅Wellness Travellers

在這喧鬧的城市中，我們能找到心靈的平靜嗎？我們對身邊的人事物了解嗎？更重要的是，你對自己的心靈熟悉嗎？生活充滿著讓我們煩擾的資訊，使我們與外在世界和內在情感脫節。在這個當下，你需要一個重新認識世界和自己的機會。本次工作坊結合靜觀活動和香港電車從容的步伐，把日常的城市生活轉化為紓緩壓力、認識自己的良機。來讓我們踏上這趟旅程，一起穿梭港島市中心，感受這城市那些鮮少留意的面貌，以及你內心的心靈。活動將於6月28日舉行，詳情將於香港電車和心旅行的社交媒體公布。

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香港電車 X 人際輔導中心

每天生活營營役役，總是感覺被生活推著向前走。在每天的醒與睡之間，你能找到你呼吸的節奏嗎？香港電車與人際輔導中心合作推出表達藝術治療工作坊，由註冊表達藝術治療師以表達藝術帶領參加者坐上電車遊走鬧市，以五感靠近脈膊，聆聽心跳。讓參加者聆聽自己的心聲，重新認識自己，找回內心的平靜。活動將於7月6日舉行，按此看報名詳情。

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香港電車 X AK IN KK X WAVINCITY

近年，不少人會透過ASMR來放鬆心情，甚至作為改善失眠、焦慮、憂鬱的方法。ASMR（自發性知覺神經反應）是指透過影片或聲音令身體的感官產生愉悅感。有研究指出，ASMR 有助改善憂鬱情緒，亦可舒緩慢性疼痛所帶來的不適感。香港電車與聲音工程師及環境錄音師AK Kan 和 Peter Wong Tsz Kin首度合作，紀錄官方首條電車在城市中行走的聲音。除紀錄大眾所熟悉的叮叮聲外，亦紀錄城市每個角落的輕音細語。讓一眾喜愛「叮叮」的市民可以隨時隨地透過這條聲帶放鬆心情。

香港電車 X Animal Flow教練Tracy

「Animal Flow」是以模仿不同動物形態達至全身鍛練的健身模式，對提升身體靈活度及改善身體線條有明顯的效果。香港電車邀請到Animal Flow教練Tracy教大家簡易的「香港電車特別版Animal Flow」示範。訓練體能外，Tracy亦會教大家如何在喧囂中利用短短的乘車時間以簡單的伸展方式緩和疲勞讓忙碌了一整天的自己短暂放鬆下來。

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責任編輯：嚴浩文