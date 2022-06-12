【元宇宙學院】恒生銀行元宇宙辦學院陪放榜 「夠薑蔥5星星學院」為考生重現Last Day（多圖）

▲ 生銀行旗下的專屬年輕人社交平台「夠薑蔥」宣布進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間陪伴考生一起迎接放榜。

2022DSE文憑試下月放榜，恒生銀行旗下的專屬年輕人社交平台「夠薑蔥」宣布進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間陪伴考生一起迎接放榜。

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疫情讓應屆香港中學文憑考試（DSE）考生經歷不一樣的上課模式，甚至錯過不少校園重要的時刻。「夠薑蔥」早前進行了一項調查，訪問了接近300位中學生，逾半數受訪學生表示在疫情下會感到焦慮及悶悶不樂。有見及此，「夠薑蔥」特別呈獻「元．宇宙放榜圍爐」企劃，創建「夠薑蔥5星星學院」。

學院7月14日揭幕

「夠薑蔥5星星學院」將於7月14日正式揭幕，在放榜前，考生亦可透過小遊戲，於元宇宙中率先感受摘取5星星的喜悅。

在「夠薑蔥5星星學院」內，「夠薑蔥」的社交平台主持阿薑和阿蔥等人會化身為非玩家角色（NPC，non-player character）與觀眾見面，考生只需完成尋找NPC及對話等任務即可收集星星，有機會換取餐飲禮券等豐富獎品，更可與一眾NPC角色對話，迎接放榜的大日子。

為更真實重現校園生活，「夠薑蔥5星星學院」更特別呈獻「校服祭」，在元宇宙中展示30款本地經典校服款式，讓應屆DSE考生重現校園生活。考生可在校服上遍集同學簽名，並可在校服前打卡，再於社交平台簽名轉載，紀念美好的校園時光。

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責任編輯：李智美