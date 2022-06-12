  • 29°C
香港時間 : 2022612日 (日) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙學院】恒生銀行元宇宙辦學院陪放榜 「夠薑蔥5星星學院」為考生重現Last Day（多圖）

商業 17:00 2022/06/12

分享：

分享：

生銀行旗下的專屬年輕人社交平台「夠薑蔥」宣布進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間陪伴考生一起迎接放榜。

2022DSE文憑試下月放榜，恒生銀行旗下的專屬年輕人社交平台「夠薑蔥」宣布進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間陪伴考生一起迎接放榜。

    點擊圖片放大
    +2

【好想去旅行】澳門政府放寬旅客檢疫　旅遊酒店業料吸引香丶台旅客

【好想去旅行】日本接待外國遊客條件嚴謹　旅遊業者稱大感失望

疫情讓應屆香港中學文憑考試（DSE）考生經歷不一樣的上課模式，甚至錯過不少校園重要的時刻。「夠薑蔥」早前進行了一項調查，訪問了接近300位中學生，逾半數受訪學生表示在疫情下會感到焦慮及悶悶不樂。有見及此，「夠薑蔥」特別呈獻「元．宇宙放榜圍爐」企劃，創建「夠薑蔥5星星學院」。

學院7月14日揭幕

「夠薑蔥5星星學院」將於7月14日正式揭幕，在放榜前，考生亦可透過小遊戲，於元宇宙中率先感受摘取5星星的喜悅。

在「夠薑蔥5星星學院」內，「夠薑蔥」的社交平台主持阿薑和阿蔥等人會化身為非玩家角色（NPC，non-player character）與觀眾見面，考生只需完成尋找NPC及對話等任務即可收集星星，有機會換取餐飲禮券等豐富獎品，更可與一眾NPC角色對話，迎接放榜的大日子。

為更真實重現校園生活，「夠薑蔥5星星學院」更特別呈獻「校服祭」，在元宇宙中展示30款本地經典校服款式，讓應屆DSE考生重現校園生活。考生可在校服上遍集同學簽名，並可在校服前打卡，再於社交平台簽名轉載，紀念美好的校園時光。

【品牌聯乘】保時捷夥Puma推限量鞋款　慶祝911 Carrera RS 2.7問世50週年

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
2022/04/19
【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產
2022/05/01
【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
2022/05/16
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票
2022/06/02
【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

你可能感興趣

【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
17:02 2022/04/19
【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產
15:00 2022/05/01
【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
18:57 2022/05/16
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
社交平台 疫情 中學 元宇宙 DSE 香港

上一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【好想去旅行】澳門政府放寬旅客檢疫　旅遊酒店業料吸引香丶台旅客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品牌聯乘】保時捷夥Puma推限量鞋款　慶祝911 Carrera RS 2.7問世50週年
【品牌聯乘】保時捷夥Puma推限量鞋款　慶祝911 Carrera RS 2.7問世50週年
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
【食品市場】韓國食品品牌主攻越南市場　年輕消費群有何價值？
【周末好去處】慶祝全新玻璃樽裝飲品系列　可口可樂6月舉辦「樽極回味之旅」展覽
【周末好去處】慶祝全新玻璃樽裝飲品系列　可口可樂6月舉辦「樽極回味之旅」展覽
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
消委會：元氣及魚尚魚生有寄生蟲
消委會：元氣及魚尚魚生有寄生蟲
【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款