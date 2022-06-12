【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論

▲ 【分拆滙豐】研究指滙豐分拆可帶來2000億元額外回報 平保據悉以此再推分拆討論

HSBC滙豐 （00005） 匿名股東4月底高調提出滙豐應考慮分拆亞洲業務，單一最大股東平保 （02318） 被視為背後推手，惟滙豐管理層不同意分拆，傳出聘任至少兩名獨立財務顧問向董事會陳述利弊，令分拆討論陷拉鋸。最新一份諮詢公司研究報告指出，滙豐分拆亞洲業務可為股東帶來最多265億美元（約2067億港元）額外回報，據悉平保考慮以此再推動分拆滙豐討論。

報告由第三方委託 據悉平保期望外界更多討論

該份報告由總部設於香港的諮詢公司In Toto Consulting撰寫，該行創辦人Asheefa Sarangi曾任里昂證券香港和新加坡金融團隊的董事總經理，負責金融和銀行領域的研究工作。

該份報告明確指出由「獨立第三方委託」，市場相信是平安。據了解，平保希望市場各方廣泛討論滙豐亞洲業務重組以提升股東回報的不同可行性方案。

三情景分析滙豐分拆 料至少可帶來8%額外回報

In Toto分三個情景來分析重組滙豐亞洲業務，分別是1）向現有股東實物分派香港上海滙豐銀行（即該行定義的亞洲業務），完全剝離滙豐集團、2）出售亞洲業務25%股權，將恒生併入新集團、3）出售香港零售業務25%股權。

該行分析在情景1可帶來265億美元額外潛在價值，較滙豐現有估值高20%；情景2可帶來254億美元額外價值，較現估值高19%；情景3可帶來108億美元額外價值，較現估值多8%。

In Toto續指，滙豐目前估值只有市帳率0.7倍，歷史市盈率10.7倍，不及亞洲地區銀行市帳率、歷史市盈率估值平均1.2倍、11.9倍，若以亞洲區域銀行估值計，滙豐亞洲業務估值已可達1070億美元，佔集團現有市值81%。

In Toto：完全分拆亞洲業務潛力最大、風險也較大

滙豐管理層強調全球網絡是該行核心競爭力，分拆會令團隊在把握加息周期、業務轉型時分心。

In Toto表示，完全或部分分離全部或部分亞洲業務的過程是複雜，但可以實現，而且參考花旗退出歐亞13個零售業務，反映持有無法帶來盈利的業務無意義，有長期潛力也不代表必然回報，若滙豐能以高於市帳率出售亞洲業務，可促進資本的釋放。

在不利影響方面，該行承認，即使認為完全分拆亞洲業務潛力最大，但同時可能面對較大的風險，如對業務、信貸評級造成短暫的影響，而且需要更長的執行時間，但可以令管理職責和績效獎勵保持一致，亞洲業務及其業績未來能見度獲得提高，可觸發對部分或全部業務的重新評級。

該行強調，任何轉型都需要滙豐管理層全力投入，如確立最優先事項、聘請外部人才來帶領被分拆的實體、交易後應迅速轉向尋求增長、在轉型過程中要管理好市場。

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