美食品價格預料繼續加 民眾被逼捱貴餸

美國上月通脹創逾40年以來新高，民眾生活成本大增。美國勞工部上周五（10日）表示，上月雜貨價格按年上升11.9%，餐飲銷售價格亦按年增加7.4%，屬逾40年以來最大增幅。多間食品供應商及食肆已表明將繼續加價，但會盡量把通脹影響減至最低。

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受俄烏戰爭及糧食生產國限制出口影響，加上燃料、勞工等成本上升，美國多間食品供應商及食肆已通知顧客加價，消費者被逼承受通脹成本。卡夫亨氏（Kraft Heinz） 已向零售商表明，將在8月提高部分產品價格，同時會致力提高工廠生產力，並增加出售家庭裝產品，為顧客提供優惠。麥當勞亦稱加價無可奈何，將會以最少幅度多次調整價格。

卡夫亨氏行政總裁Miguel Patricio早前表示，企業自2019年以來累積加幅接近14%，由於其他品牌相繼跟隨加價，消費者對加價反應未如以往般強烈。

金寶湯（Campbell Soup）4月已向零售商表示，將實施第3輪加價。雖然加幅顯著，但金寶湯產品銷量仍按季增加8%。

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有食品業內人士表示，通脹及石油價格飆升為家庭帶來生活成本壓力，民眾已減少外出用餐次數，轉而購買便宜品牌或肉類在家煮食。然而根據農業部數據，肉類價格亦按年上升，其中雞胸肉價格自今年初已增加68%。

生產午餐肉品牌Spam的荷美爾食品公司（Hormel Foods）代表指，美國爆發高致病性禽流感，導致近4,000萬隻禽鳥死亡，拖累當地最近數月雞蛋、以及替代食物火雞產品價格上漲。

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責任編輯：郭麗明