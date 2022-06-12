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【虛擬經濟】余文樂自創NFT品牌ZombieClub 推出3個月OpenSea地板價「破發」 預售至今價格大跌一半

理財智慧 16:43 2022/06/12

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余文樂自創的NFT品牌ZombieClub Token，於今年3月15日進行預售，風頭一時無兩，兩小時直衝OpenSea第一名創出世界紀錄。不過，隨著NFT數碼藝術品熱潮退卻，使得ZombieClub Token價格「破發」（跌破發行價），OpenSea地板價只需0.55ETH，跌破當時單價的0.666ETH。

【青姐話】進入半年結  淡友竭一竭

與此同時，由於以太幣價格近月亦持續向下，使得ZombieClub Token的價值，相比3個月前已經剩下一半。今年3月時以太幣亦處於相對高位的20,000港元水平，以白名單鑄造價0.666ETH計算，ZombieClub Token單價約為13,000至14,000港元左右。然而，隨著近日以太幣跌至11,500港元水平，加上0.55ETH的單價計算，ZombieClub Token單價只剩下6,300多港元。

【延伸閱讀】【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄   估計總賺1億港元

【延伸閱讀】【虛擬經濟】余文樂NFT預售創世界紀錄   兩小時直衝OpenSea第一名

近期身處法國南部與朋友度假的余文樂，不忘於社交媒體公布全新項目「Zombie pod」，表示「希望透過這空間可以讓更多朋友一起參與未來的各種活動。」此外，他亦表達了對其NFT項目發展前景的看法：「從第一天我就說了，這過程一定不容易，也一定會很難走，尤其現在碰到的熊市情況，再難聽的話我們4個都聽不少，但沒關係。我們知道我們在做什麼！」

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責任編輯：嚴浩文

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