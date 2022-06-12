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熱浪襲美國 亞利桑那州男車內煮熟漢堡（有片）

環球社會熱點 16:06 2022/06/12

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布朗在車內烹調漢堡。

受氣候變化影響，美國近年屢次遭受熱浪來襲。南部亞利桑那州近日亦飽受炎熱天氣困擾，當地一名男子利用熱浪，成功在車上烹調食物。在車內煎漢堡時，漢堡扒的溫度更是高達約攝氏95度。

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20歲男子布朗（Joe Brown）在海外版抖音TikTok分享影片，顯示他如何在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）利用熱浪，於車內準備一餐飯。其中一段影片中，布朗在盤上放麵包及漢堡扒，曾用溫度計探測到漢堡扒溫度高達華氏203度（攝氏約95度）。

車內煮食影片

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據商業氣象預報公司AccuWeather數據，鳳凰城上周經歷「非常溫暖」天氣洗禮，上周一（6日）起連續4日最高溫度超過華氏105度（攝氏約40.56度），上周三（8日）更高見華氏110度（攝氏約43.3度）。

然而，AccuWeather預測美國熱浪將會持續，周末氣溫可能高達華氏114度（攝氏約45.56度）。

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責任編輯：吳漢培

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