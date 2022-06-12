【好想去旅行】澳門政府放寬旅客檢疫　旅遊酒店業料吸引港丶台旅客

▲ 胡景光早前曾表示，疫情爆發兩年多時間以來，澳門的旅客量受疫情影響甚大。（資料圖片）

澳門政府早前公布，由星期三（15日）起，由香港、台灣或海外地區赴澳人士，檢疫期可縮短至10天醫學觀察和 7天自我健康監測。

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澳門傳媒報道，旅遊業議會會長胡景光對此表示，旅遊業界歡迎放寬檢疫限制。而且若疫情狀況持續穩定，業界對今年暑假的旅客量持樂觀態度。

盼再縮短檢疫至「7+7」

他預料，是次措施主要吸引香港及台灣旅客訪澳。相關客群過去亦佔澳門旅客市場一定份額，期望疫情許可下暑假前可再縮短檢疫至「7+7」，增加旅客赴澳意欲。他又希望，當局可以考慮適時增加檢疫酒店數目。

另外，胡景光早前曾表示，疫情爆發兩年多時間以來，澳門的旅客量受疫情影響甚大。雖然政府推出不少扶持旅遊業界的措施，但澳門人口只有60多萬，無法依靠內需市場支撐起整個行業，而業界都在不斷調整，以前不少旅行社以旅行團為主要收入，現時為了增加內需市場，亦會推出更多不同的旅遊產品，例如發掘更多與餐飲業的合作等等。

澳門酒店旅業商會副會長黃麗薇則預料，檢疫酒店需求將進一步加大，她又指旅客趨向出發前才查詢訂房，現時較難預計暑假酒店預訂情況，但業界對市場有信心。

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責任編輯：李智美