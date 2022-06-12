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【烏克蘭戰爭】法德意元首料訪基輔 G7峰會前夕

環球政治 15:40 2022/06/12

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐洲多國元首先後訪問基輔，向烏克蘭表示支持。德國媒體近日報稱，總理朔爾茨將聯同法國及意大利元首，在月底舉行七國集團峰會前夕到訪烏克蘭。三國政府均未有確認消息。

【烏克蘭戰爭】馮德萊恩突訪基輔 歐盟將完成候選國資格審批 【下一頁】

俄企接管麥當勞在俄業務 新Logo不見「金拱門」 【下一頁】

七國集團（G7）峰會將於6月26日展開，德國媒體《Bild am Sonntag》上周六（11日）引述法國及烏克蘭政府消息人士，指朔爾茨（Olaf Scholz）將在峰會前，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問烏克蘭。

德國政府發言人表示，不能確定消息；法國總統府拒絕回應；意大利政府則未有回應查詢。自俄烏戰爭2月開打，3國元首未曾再次訪問烏克蘭。

馬克龍在戰事開始後仍然保持與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對話，尋求以外交手法解除俄烏衝突，但前者的舉動被批評無助讓俄羅斯重啟談判。朔爾茨早前因總理施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）到訪被拒，表明自己不會前往基輔。

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責任編輯：吳漢培

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