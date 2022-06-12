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美國油價歷史性升穿每加侖5美元 拜登未決定外訪沙特

環球社會熱點 15:24 2022/06/12

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美國通貨膨脹持續飆升，當地全國石油平均價格上周六（11日）首次升至每加侖5美元（39港元）水平。早前有消息指美國總統拜登在本月下旬外訪沙特阿位伯，惟他同日表示，仍未決定有關計劃。

英國油價持續飆升 汽車業促司機改行路或踩單車 【下一頁】

根據美國汽車協會（AAA） 數據，上周六全國石油每加侖平均價格首次升穿5美元（39港元）水平，創歷史新高。全國平均石油價格按周上升0.18美元（1.4港元）、按年同期高出1.92美元（15港元）。

拜登（Joe Biden）上周六表示，俄烏戰爭是導致石油及天然氣價格飆升的罪魁禍首，美國正積極釋放石油儲備，增加全國石油供應。有記者問拜登，會否開展中東之旅達成協議改善沙特與以色列的關係。拜登表示仍未決定，強調捍衛自由要付出代價，未有承認消息指他打算本月下旬訪問沙特阿拉伯、歐洲及以色列說法。

沙特阿拉伯是主要產油國，但拜登曾公開指責王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）涉及異見專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，與沙特關係未有進展；而沙特早前亦拒絕美國呼籲增加石油產量。

伊萬卡不認同大選舞弊論 特朗普駁斥：佢都冇跟開 【下一頁】

白宮官員上周五（10日）表示，兩國關係重新定位非常重要，但美國不會無視拜登就任總統前所發生的事。

有分析指出，隨著經濟復甦，能源消耗增加，導致石油供應緊張。再加上美國民眾在5月底「陣亡將士紀念日」期間增加出行，對石油需求上升。

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責任編輯：郭麗明

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