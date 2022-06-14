拜登下月訪沙特會晤王儲 美油價首破每加侖5美元（第二版）

美國通脹持續上升，當地全國石油平均價格上周六（11日）首次升至每加侖5美元（約39港元）水平。美國白宮周二（14日）宣布，總統拜登下月13至16日出訪沙特阿位伯，為拜登上任以來首次到訪這個全球第二大產油國。

（第二版確認拜登出訪沙特）

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根據美國汽車協會（AAA） 數據，上周六全國石油每加侖平均價格首次升穿5美元水平，創歷史新高。全國平均石油價格按周上升0.18美元（約1.4港元）、按年同期高出1.92美元（約15港元）。

白宮周二宣佈拜登（Joe Biden）下月展開中東之行，外訪沙特阿拉伯及以色列，議程包括與沙特王儲穆罕默德‧本‧薩勒曼（Mohammed bin Salman）會面。

拜登上周六表示，俄烏戰爭是導致石油及天然氣價格飆升的罪魁禍首，美國正積極釋放石油儲備，增加全國石油供應。有記者問拜登，會否開展中東之旅達成協議改善沙特與以色列的關係，拜登表示仍未決定，強調捍衛自由要付出代價。

沙特阿拉伯是主要產油國，但拜登曾公開指責王儲穆罕默德涉及異見專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，與沙特關係蒙上陰影。本月初沙特同意由美國提出延長與胡塞武裝的停火協議，其領導的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）亦應美方呼籲，增加石油產量，兩國關係似有轉機。

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白宮官員表示，需要與沙特合作應對一系列全球挑戰，包括油價上漲和伊朗核危機，兩國關係重新定位非常重要，但美國不會無視拜登就任總統前所發生的事。

有分析指出，隨著經濟復甦，能源消耗增加，導致石油供應緊張。再加上美國民眾在5月底「陣亡將士紀念日」期間增加出行，對石油需求上升。

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責任編輯：郭麗明