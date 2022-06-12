【烏克蘭戰爭】馮德萊恩突訪基輔 歐盟將完成候選國資格審批

烏克蘭早前提交申請，正式啟動程序尋求加入歐盟，但不少國家指需時可能很長。歐盟主席馮德萊恩近日突然到訪烏克蘭，並表示歐盟會在本周內完成烏克蘭候選成員國的資格審批，並提出建議。

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上周六（11日）的聯合記者會中，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談後，讓歐盟可以在本周末前，完成烏克蘭候選國資格的最後審批，並提交建議。

馮德萊恩向澤連斯基表明，即使烏克蘭行政改革及其他方面取得進展，但仍有很大進步空間。馮德萊恩指出，烏克蘭在法治方面有所加強，但在打擊貪污及其他問題上，依然需要更多改革。

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澤連斯基則重申，歐洲全體是俄羅斯的目標，入侵烏克蘭只是莫斯科政府侵略的首階段，因此歐盟積極回應烏克蘭加入訴求，將是應對俄羅斯入侵的正面舉動。

雖然烏克蘭多次促請歐盟盡快通過申請，讓烏克蘭更快加入。但德國在內等多國表明，烏克蘭入歐盟的審批絕不可能短時間內完成。同時歐盟27成員國需一致同意，賦予烏克蘭候選成員國資格。

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責任編輯：吳漢培