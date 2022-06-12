【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%

美國勞工部公布，反映通脹的5月消費物價指數按年升8.6%，創逾40年新高。通脹升溫令投資者往往遠離股市風險，這種趨勢會放大至投機性的投資，而許多人認為加密貨幣具有高度投機性。在過去1日，整個加密貨幣市場錄得大幅下跌，比特幣的價格下跌了超過6%，一度跌至27,167美元；至於第二大的以太坊，更錄得了2021年3月以來的最低，截稿前最低見1,424.85美元，過去24小時的跌幅超過12%。%。

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以太幣持有者承受價格下跌的痛苦之餘，以太坊開發人員上周五亦決定，將會推遲從工作量證明（PoW）到權益證明 (PoS) 的過渡。據《彭博社》報道，開發人員在網絡上發現了PoS的一些錯誤，因此決定推遲合併。以太坊2.0的升級時間表經常延期，令以太坊的未來發展出現不確定性，引發外界質疑以太坊的高管及其開發人員的承諾。

以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin表示，如果開發人員沒有發現任何重大問題，合併可能會在今年8月發生，儘管他提到亦可能會推遲到9月或10月。協調以太坊開發人員的Tim Beiko亦擔憂，開發人員或因開發過急而感到倦怠。他在接受《彭博社》時估計，今年合併的可能性僅為 1%到10%。

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責任編輯：嚴浩文