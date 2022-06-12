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【體育館重開】康文署重開轄下4個體育館　最早周二即可在網上預定

理財智慧 16:07 2022/06/12

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康文署今日（12日）宣布，轄下4個早前暫停開放以用作防疫用途體育館，將分別於6月20日及27日向公眾重新開放。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

市民可於以下日期起，使用康體通網上預訂服務、已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站，或於當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂以下場地的收費設施：

場地 重開日期 開始預訂日期
車公廟體育館
（查詢電話：2790 0221）		 6月20日 6月14日
保榮路體育館
（查詢電話：2639 2979）		 6月20日 6月14日
香港仔體育館
（查詢電話：2555 8909）		 6月27日 6月21日
大埔體育館
（查詢電話：2664 7222)		 6月27日 6月21日

另要留意車公廟體育館內兒童遊戲室會暫停開放以用作防疫用途，以及香港仔體育館內健身室會暫停開放以進行改善工程。

【免費活動】（附報名方式）康文署7.1免費開放多項康樂設施 如運動攀登牆 水上活動中心艇隻 6.25早上7時起以先到先得方式登記【見下頁

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文 : 陳楚琨

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