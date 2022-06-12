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【居屋裝修】鍾情康栢苑周邊環境　子女長大搬家仍住同屋苑　父母豪花79萬將700呎單位變摩登「和宅」

理財智慧 16:53 2022/06/12

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香港單位「奇則」不少，要貼合不同住戶的生活需求，住宅的設計自然要花不少心思。一家四口因子女長大而「細屋搬大屋」，雖然住回同一屋苑，但需求不同，要如何設計裝修又是一門學問。1sec.Left設計工作室設計師為了滿足戶主要求，將700平方呎的舊居屋單位，設計成摩登和式風格，另運用設計的巧思，修飾單位刁鑽位，令人住得更舒適。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

今期介紹的700平方呎單位為藍田的康栢苑。設計師Kason透露，戶主夫婦與子女同住，一家四口原本都住在康栢苑，因兒女日漸長大，為了有更大的生活空間而決定搬家。不過他們一家人都喜歡康栢苑周邊環境，於是選擇留在同一個屋苑居住。

客飯廳：

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是次裝修戶主主要有兩個要求，其中一個是希望單位的設計風格為和式。不過Kason表示，他不想設計得過於傳統的和式風格，於是他決定單位整體只有兩、三成為和式元素，其餘部分則呈現較為摩登的風格。

單位除了使用大地色系的木材外，廳房地磚地磚選擇了仿水磨石紋的磁磚，屬較為花巧的款式，可以更突出地台的設計。玄關位亦包括設計元素，如天花採用了木條子，呼應客廳的設計；地磚亦有別一般鋪磚，有幾塊是素色的地磚，仿傚了和式戶外庭院的石板造型，相當有心思。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

至於戶主另一個要求，Kason指出，因為客廳的座向與鄰邊大廈非常近，但這邊是單位最大的窗，為了保留通風功能，而又修飾風景不佳的問題，他選擇了趟摺門的設計，關上門時就似是百葉簾，可保留私隱度；打開時則能擴大客廳的空間感。

其他房間、廚房及浴室：

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香港住所空間有限，為增加收納空間，不少人都採用了地台床的設計，不過似乎地台還有另一個功用。單位另一個特別之處，在於3間房及客廳都採用了地台設計。Kason表示，因單位要預留3房，因此將客廳旁的空間作為兒子的房間。為了修飾房間在客廳旁突兀的感覺， Kason將廳及房皆設計成地台，又以趟門作為房門，隱藏起房間令人感覺更和諧。

那為何浴室都會有「地台」呢？原來浴室的格局曾「大執位」。Kason稱，現時洗手盆位置是以前是獨立空間，其餘位置才是舊有浴室，但此格局無法善用空間，所以改為擴大浴室，重新規劃廁具位置。以前座廁位於窗邊，為了隱藏糞渠，因此升高浴缸及企缸位置，有趣的是，這樣的設計，與一般日本人先淋浴後浸浴的洗澡方式「不謀而合」。

裝修費用

清拆工程 5萬
雜項工程 5萬
泥水工程 9.5萬
水喉工程 3萬
油漆工程 $7.1萬
傢俱及木器工程 $35萬
門套工程 $5.2萬
電器工程 $9.1萬
合共：78.9萬

*圖片及資料由1sec.Left設計工作室提供

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撰文 : 陳楚琨

家具 康柏苑 居屋 設計師 設計 工程 香港 日本 裝修設計 藍田

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