【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港

近年本港現移民潮，灣仔會議11日起一連兩日舉行「國際移民及置業博覽」，主辦單位稱，博覽首日截至下午4時已吸引了近3萬人次入場參與，較上屆上升超過一倍，而入場人士較關注的包括，就業情況、子女教育、住所問題及當地移民法例等，反映他們對移民資訊需求殷切。

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主辦單位亦於博覽舉行前，向網上登記參觀人士收集超過3.5萬份訪問，有6成受訪人表示，計劃於半年至2年內離開香港。調查顯示受訪者最有興趣移民的目的地分別是英國(31%)、加拿大(22%)及澳洲(21%)。

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另外，調查亦顯示月入在15萬元以上的家庭有較大的移民傾向，佔三成；而月入港幣2萬至5萬及港幣2萬元以下的家庭亦分別佔21%及23%，反映一般家庭亦會思考移民問題，不再只是富裕家庭才會作出移民考慮。至於不同家庭收入階層對選擇移民國家上則沒有太大差異，主要是英國、加拿大及澳洲三大傳統移民目的地。

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