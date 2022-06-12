【MPF】取消強積金「對沖」法案通過後　政府擬推計劃助僱主儲蓄支付遣散費

取消強積金「對沖」的法案於上周四通過，勞工及福利局局長羅致光指，相比今年可能出現的通脹影響，取消「對沖」對僱主營運的影響或更少。政府會在下個立法年度提交另一法案，推行專項儲蓄戶口計劃，協助僱主儲蓄以支付遣散費和長期服務金。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

羅致光今日（12日）在網誌撰文稱，坊間有不少分析討論，導致不少僱主誤以為取消「對沖」影響極大。他解釋，取消「對沖」對僱主營運的影響，可說會比今年可能出現的通脹影響為少。由於僱員薪酬只佔平均營運成本約三分一，取消「對沖」對僱主平均成本影響只有約0.35%。

【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客 中信銀行利率高達2.5% 存10萬元1年可賺息2,500元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

羅致光又提到，下一個立法年度政府會提交另一條法案，推行協助僱主儲蓄以支付遣散費或長期服務金的專項儲蓄戶口計劃。勞工處會設立一個資訊系統，處理專項儲蓄戶口計劃的運作，並準備為僱主提供25年的政府資助，以及廣泛而深入的宣傳教育工作，協助僱主更清楚掌握取消「對沖」的安排。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機