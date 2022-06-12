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【司局長網誌】陳茂波：第二階段5,000元消費券本暑假發放　本周將公布詳情 可為傳統黃金消費檔期帶來更大助力

理財智慧 13:45 2022/06/12

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財政司司長陳茂波表示，第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，可望為這個傳統黃金消費檔期帶來更大的助力，發放詳情將於本周公布。

【青姐話】進入半年結  淡友竭一竭

財政司司長陳茂波表示，第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，可望為這個傳統黃金消費檔期帶來更大的助力，發放詳情將於本周公布。

陳茂波在最新發表的網誌透露，第一階段的5000元消費券已在四月份發放，不過受制於當時疫情，不少零售商戶未能大力宣傳。他近日就參與了消費券宣傳片的拍攝工作，希望呼籲大家積極消費、振興經濟。

【免費活動】可口可樂新推限定包裝 玩IG Filter自組創意句子 即有機會獲免費喝足一年可樂【下一頁

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【延伸閱讀】陳茂波指本港將進一步推動 離岸人民幣生態系統發展

【延伸閱讀】【司局長網誌】陳茂波：世界正經歷百年未見之大變局 本港須做好準備應對風險

第二階段消費券計劃將新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，令可選擇的營辦商總數增至6家。他表示十分希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者能享受最多的消費優惠，讓消費券能發揮更大的槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。

他補充，如果大家選擇「唔轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。當局會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到消費券。

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責任編輯：嚴浩文

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