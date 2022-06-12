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【電子消費券2022】陳茂波：本周將公布第二階段消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠

Hot Talk 13:04 2022/06/12

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陳茂波指本周將公布第二階段消費券發放詳情。

財政司司長陳茂波在網誌中表示，第二階段的5000元消費券將在暑假發放，可望為這個傳統黃金消費檔期帶來更大的助力，本周政府將公布第二階段消費券計劃的發放詳情。

陳茂波稱，早前政府已公布了新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的4家，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至6家，相信他們將有新一輪的宣傳攻勢及優惠吸引客戶。

他指，十分希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者能享受最多的消費優惠，讓消費券能發揮更大的槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。他重申，如果大家選擇「唔轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。政府會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到消費券。

主要儲值支付平台增加約660萬個消費者帳戶

陳茂波又提到，自去年推出消費券計劃以來，主要儲值支付平台合共增加了約660萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。

另外，他指本港有實體店的零售商今年首四個月的網上銷售額逾67億元，增長48%；虛擬商店同期銷售額為43億元，增長20%。這些數字反映即使整體零售市道仍受疫情困擾，但網上銷售仍能持續呈現增長，且佔比一直在提升。而當中更為受益的是已有實體零售店的零售商，意味在傳統的零售商戶中，網上銷售及數字化交易的比率正穩定地提升。

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