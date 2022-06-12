【好想去旅行】日本接待外國遊客條件嚴謹　旅遊業者稱大感失望

▲ 由於日本政府公佈指導方針中的防疫對策等條件十分嚴格，讓不少旅遊業者大嘆「期待落空了」。

日本時隔約兩年，今月10日起恢復接納訪日遊客。然而，由於政府公佈的防疫政策等條件十分嚴格，讓不少當地旅遊業者大嘆「期待落空」。

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日本觀光廳7日公布的指導方針指出，政府將從10日起開放以觀光為主的外國人入境，但現階段僅開放予有導遊陪同的團客，更要求旅客戴口罩，並投保包含醫療費在內的海外旅遊險等。

不僅如此，外國旅客還必須同意避免「3C」，也就是閉密空間、人多擁擠處與近距離接觸環境。

疫前8成外國遊客為自由行

據日本觀光廳的數據，疫情前，訪日外國遊客中約8成是自由行，故當地旅遊業者現時的處境仍然十分艱難。

在東京都台東區經營長達70多年、以接待自由行遊客為主的「澤之屋旅館」負責人澤功失望地表示，「還以為訪日遊客終於要來了」。儘管如此，澤功仍表示將努力堅持，直到再次迎來外國自由行客人。

日本政府的邊境口岸政策中，香港及內地旅客均可免除入境時的檢測和隔離。不過以中國遊客為主要對象的旅行社發言人透露，遊客回國時仍需符合隔離及防疫政策，因此生意狀況不太好。

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責任編輯：李智美