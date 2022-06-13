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【醫療保險】宏利顏曉婷：治療進步下　病人不需再以治癌為生活中心

Hot Talk 09:00 2022/06/13

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宏利首席醫務總監顏曉婷指，隨治療方法進步，病人可嘗試與癌同行，在治療同時維持日常生活。

據醫管局2019年數據，本港癌症新增個案10年間升幅達35%，癌症去年亦佔宏利危疾賠償保單數目近八成。宏利首席醫務總監顏曉婷指，癌症個案雖在港創新高，但隨治療方法進步，病人可嘗試與癌同行，在治療同時維持日常生活。宏利去年便推出「醫護專員支援服務」，為不幸患癌客戶提供建議與支援，包括根據客戶需求，在選擇醫療服務提供者時給予建議、跟進索賠相關事宜，以及作出預先批核服務。

宏利去年共批出超過42億元賠償額，當中危疾賠償達7.37億元，癌症更是宏利危疾賠償和身故賠償首位，分別佔保單數目78%和43%。除本港人口老化外，顏曉婷指港人飲食習慣西化、醫療科技進步下檢測普及等因素，亦與癌症個案近年大升有關。

提供中大醫院腫瘤科免費個人醫療咨詢

顏曉婷曾在公立醫院任職醫生，見證不少患癌個案，了解病人面對疾病時的身心壓力。她指未有標靶藥及免疫治療前，癌症乍聽似是死症，但新治療方法副作用較少之餘，並可令癌症病人存活期延長，故即使現在不幸患癌，病人生活亦「未必需要圍繞著以病為中心」，而是可學懂與癌同行，在治療與生活兩者間取得平衡。

在宏利的「醫護專員支援服務」下，由顏曉婷及兩名合資格護士組成的團隊，會負責對患癌客戶診斷至治療的過程提供幫助，服務暫涵蓋個別中高端計劃。顏曉婷指，較深刻的個案是一位客戶因治療花了數十萬元費用，導致財政出現壓力，其後透過該服務的協助，獲宏利批出逾百萬元的預支醫療費用。

另外，鑑於客戶容易因不同治療方案感困惑，在上述支援服務下，所有患癌合資格客戶可在中大醫院腫瘤科獲得一次免費個人醫療咨詢，從主診醫生以外得到第二醫療意見。顏曉婷及其團隊亦會為代理人提供專業醫學知識培訓，讓後者陪伴客戶作出醫療決定，減輕他們面對病患時的憂慮。

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記者：余倩敏

 

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