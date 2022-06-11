【免費活動】可口可樂新推限定包裝 玩IG Filter自組創意句子 即有機會獲免費喝足一年可樂

可口可樂新推限定包裝「和、在、玩」系列，包裝印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，組合出不同創意活動點子，同時推出線上音樂節拍遊戲，可於遊戲內連繫親朋好友一同熱舞。另外更可挑戰可口可樂「和、在、玩」限時動態濾鏡，有機會贏取一年免費可口可樂。

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可口可樂推出限量版「和、在、玩」系列包裝，以流行用語及活動為靈感，配合繽紛的配色及活潑插畫，在不同口味及包裝的可口可樂分別印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，而內容的詞組則隱藏於招紙內，飲完才會水落「字」出，在招紙上的透明圈才能看到詞組。

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包裝一共有25個詞組，分別印在樽裝原味及無糖可口可樂、罐裝及迷你罐三種包裝，合共36個款式。樽裝限量版已率先上市，罐裝及迷你罐將陸續於香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店等零售點上架。

想贏免費飲足一年可樂？只要約定一位好朋友，於限時動態濾鏡抽出指定活動組合，分享到社交媒體並加上指定Hashtag、Tag可口可樂Instagram，及設定帳戶成公開，每日最快參加活動的頭兩位粉絲即有機會贏得一年免費可口可樂。活動將於6月中旬開始，可以留意官方社交平台公布詳情。

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責任編輯：龍紀瑩