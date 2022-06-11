【企業專訪】P&G、屈臣氏「塑膠再生」一條龍 如何擺脫惡性循環？

近年，不少企業致力發展循環經濟，意思是由研發產品、店舖設計、營運模式、運輸物流以及顧客參與等各方面推行環保計劃。香港屈臣氏貿易總監潘美玲、香港寶潔（P&G）客戶業務發展部高級總監陳俊文及可持續發展主管暨銷售總監徐浩文，以及社企The Loops 家居回收創辦人黃靖羲接受本刊訪問，分享三方合作的環保計劃在疫下的挑戰。

港人的垃圾製造量驚人，在2020年單單是一天棄置於堆填區的廢物量，平均有10,809公噸，相等於720輛雙層巴士。有見及此，P&G、屈臣氏及The Loops將廢物物盡其用，並在去年推出「塑膠再生」合作計劃，徐浩文指，計劃由P&G負責推廣，在去年開始回收顧客任何品牌個人護理產品的塑膠瓶，交給香港屈臣氏的門市，再由回收公司The Loops提供物流服務，運送至位於屯門的回收公司。黃靖羲更指，所收集的塑膠具質素保證，例如再造的塑膠瓶就有95%以上高純度單一回收物，可轉化成高品質的再生塑膠產品。

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「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」的三色分類回收計劃在香港實行已久，但成效不足。徐浩文表示：「這正是我們的起步點，思考如何讓市民相信我們的回收計劃。」他指，透過兩間大型公司員工把關（gate-keep），能夠保證回收物料的質素，再請來第三方回收公司分類及再造，能為市民清楚解釋如何再製成新的物品，從而大大提高透明度。他希望透過活動作為第一步，引起更多迴響，吸引更各業界參與或從中參考，令本港的回收做得更好。

疫情下，因買外賣、網購的次數增加，而製造了更多廢物。陳俊文指，疫下每個家庭每天棄置了近1公升的廢物，加上不少人無法外出，回收率亦減少。黃靖羲更指，在第五波疫情下，不少負責回收的前線員工也染疫，他坦言疫情令回收造成較大壓力。

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在疫情下推行環保困難重重，但黃靖羲認為本港的環保教育本來亦有待改善。「塑膠本來也有不同的分類，在香港市民從小到大的教育中，對於某件物品可否回收或分類，其實有個很大的『問號』。如『矽膠』當中雖然有『膠』字，卻沒有塑膠的成分。」他指，塑膠回收桶中的混雜了非塑膠的物品，如發泡膠盒夾雜了吃剩的食物，而發泡膠的回收類別也與一般塑膠不同，變相增加清理的成本。他指，曾經有傳媒放置追蹤器到膠樽回收桶，揭發了這些回收資源最終也是送到堆填區，打擊了大眾對回收的信心，而這次與兩間機構的合作更令人信服，因為讓大眾清晰知道回收的成品是如何，從而增加了大眾回收的決心。

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最終，回收計劃成功，徐浩文指，慶幸的是不只在推出初期才有如此成效，而是在整年也有穩定上升的回收量。「當初計劃在去年三月推出時，預計首年有11萬個膠樽是很高的目標，但到去年年尾已收集了22萬個膠樽，相當於6座珠穆朗瑪峰、120多座IFC的高度。」而潘美玲亦認為顧客對於回收計劃踴躍，「當中有7,000位會員參加這個回收計劃，平均每位會員會收了27個膠樽，當中有三分一人是Y世代或者更年輕的顧客。」反映了下一代對回收有意識。

他們樂見於香港人對循環經濟的支持。潘美玲指：「在沒有減價推廣之下，反應依然熱烈，當中最受歡迎的產品是潔淨美容（Clean Beauty）系列的AIO品牌。」這是P&G與屈臣氏攜手研發的日本保養品牌，產品包裝採用完全可回收的設計，其美容精華最受歡迎。徐浩文認為獎勵只是其中一個原因。他透露，在推出回收計劃前，策劃了員工試點計劃，從中收集回收習慣的數據，反映獎勵是其中一種誘因，而回收安排便利和高透明度才是吸引的原因。

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責任編輯：龍紀瑩