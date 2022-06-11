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【創科展】香港首屆創科展即將開幕 免費展示400份展品

理財智慧 15:26 2022/06/11

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香港政府在近來在各方面不斷推動創科發展，包括生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技。近日有組織舉辦創科展覽會，為推動年輕人發揮創意，鼓勵大眾日常生活中活用科技，當中更收集逾400份來自全港140間中小學的作品，免費向公眾展示。

由香港創新基金舉辦，以「大想頭 齊創新」為主題的首屆香港創科展，是疫情緩和以來首個實體舉行的大型創科盛會，活動現正接受網上預約登記（按此連結）。展覽期間120隊參賽入圍的中小學師生隊伍，將展示他們的研發及設計成果，分享對生活的創新意念，公眾更可參與AR及VR互動遊戲及體驗活動，體驗創意帶來的樂趣。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

展品將會圍繞着4個主題，包括智慧城市及智能家居、醫療及保健、可持續發展及奇思妙想。展覽亦設3個互動專區，分別是「水溶環保塑膠袋」專區、模擬飛行體驗區和「AR 太空漫遊」區，讓公眾親身體驗創新科技的樂趣；模擬飛行體驗區，讓參加者可以透過VR模擬飛行器認識航空科技。在當日，亦將會公布「小學組」、「初中組」及「高中組」優勝隊伍，並讓公眾在現場投票選出「最受歡迎設計大獎」。

展覽將於6月25至26日，香港會議展覽中心舉行，會展出逾1,200名小四至中六學生提交，逾400份的展品。另會邀請約30名來自不同行業的專家及學者，進行初選，在全港140間中小學中，選出120隊入圍隊伍。

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責任編輯：龍紀瑩

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