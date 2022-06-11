【父親節】花旗銀行推出父親節禮遇 推平板電腦「快閃大抽獎」

父親節將近，花旗銀行推出平板電腦、餐飲及一系列父親節消費優惠及禮遇，在為父親選購心儀禮品同時，可以盡享消費禮遇。

為慶祝父親節，花旗銀行推出父親節特別版「快閃大抽獎」，由2022年6月14日至16日，只要登入Citi Mobile App，透過Get More登記參加「快閃大抽獎」，並於2022年6月14日至20日期間透過「轉數快」於 Citi 戶口轉入或轉出款項 1 次或用Citi信用卡或扣賬卡完成1次交易，無須最低簽賬要求，即有機會贏取至潮平板電腦。

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另外，花旗銀行推出父親節於OpenRice 憑積分抵銷外賣及堂食簽賬，現時憑Citi指定信用卡，包括Citi 普通卡、Citi 金卡、Citi Rewards 信用卡（Citi Rewards銀聯信用卡除外）、Citi PremierMiles 信用卡、Citi Plus® 信用卡、 Citi Prestige 信用卡及Citi Ultima Card信用卡等，在使用堂食結賬（OpenRice Pay) 、外賣自取、購買訂座預付套餐及餐飲券時，都可以使用Pay with Points 憑Citi積分抵銷簽賬，不論在家或在外進餐都可以憑分消費。以上優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽推廣網頁（按此連結）。

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責任編輯：龍紀瑩